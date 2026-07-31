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Apertura 2026

San Carlos recuperó su licencia y juega ante Saprissa: cuándo, dónde y a qué hora es el partido del Apertura 2026

Después de varios días de incertidumbre, los Toros del Norte recibieron la habilitación necesaria para volver a competir. La UNAFUT ratificó la programación de su visita a Saprissa por la segunda jornada.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Saprissa recibe a San Carlos.
© Saprissa.Saprissa recibe a San Carlos.

La AD San Carlos finalmente podrá salir a la cancha en el Torneo Apertura 2026. El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol levantó la suspensión que pesaba sobre el club norteño y despejó las dudas alrededor del partido frente a Deportivo Saprissa.

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San Carlos cumplió y recuperó su licencia

Fedefútbol informó que la medida fue levantada después de que la institución demostrara estar al día con sus obligaciones obrero-patronales y cumpliera con lo establecido en el Reglamento de Licencias. De esta manera, los Toros del Norte volvieron a quedar habilitados oficialmente para participar en la Primera División.

La suspensión se había producido porque San Carlos mantenía obligaciones pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social y no había acreditado ninguna de las excepciones contempladas en la normativa. Mientras esa situación no fuera regularizada, el equipo no podía disputar partidos oficiales.

Wálter &#039;Paté&#039; Centeno nunca perdió la fe en el fútbol que hoy lo tiene con sobradas razones para sonreír | La Nación

Paté Centeno podrá volver a dirigir a su equipo (AD San Carlos).

La sanción ya le había costado caro al conjunto dirigido por Walter “Paté” Centeno. Su encuentro de la primera jornada ante Escorpiones de Belén no se disputó y la UNAFUT le aplicó una derrota administrativa por 3-0, otorgándole los puntos a su rival.

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Tras recibir la notificación del Comité de Licencias, la UNAFUT confirmó la habilitación mediante un comunicado: “Después de recibir la notificación oficial del levantamiento de la suspensión a la licencia de la Asociación Deportiva San Carlos por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, el partido entre el Deportivo Saprissa y los Toros del Norte por la fecha 2 se mantiene programado”.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Saprissa y San Carlos?

El partido entre Deportivo Saprissa y San Carlos se disputará el domingo 2 de agosto, a las 4:00 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

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Para San Carlos será su primera presentación efectiva dentro del Apertura 2026. El equipo de Paté Centeno llegará sin puntos y cargando la derrota administrativa de la fecha inaugural, pero con la tranquilidad de haber resuelto el problema que amenazaba con dejarlo nuevamente fuera de competencia.

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Los dirigidos por Hernán Medford, por su parte, vienen de arrancar con el pie derecho al vapulear a Municipal Pérez Zeledón con un 5-1 en la jornada inaugural.

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