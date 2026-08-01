Panamá eliminó a Honduras: contra quién y cuándo juega por la clasificación al Mundial Sub-20

Panamá consiguió el resultado que necesitaba en la última jornada del Grupo C y avanzó a los Cuartos de Final. Su próximo partido entregará uno de los cuatro boletos para la Copa del Mundo de 2027.

Panamá respondió en el momento más importante del Premundial Sub-20 de Concacaf. Obligado a ganar para continuar en competencia, el conjunto canalero goleó 4-0 a Honduras, eliminó a la Bicolor y se quedó con uno de los últimos lugares disponibles para los Cuartos de Final.

Publicidad

El triunfo determinó que Panamá enfrentará a México en la siguiente ronda. Los canaleros terminaron la fase de grupos como el mejor tercero y quedaron ubicados en el séptimo puesto de la clasificación general, mientras que el Tri fue el segundo mejor líder del torneo.

ver también Fidel Escobar cuesta 400 mil dólares y ESPN confirma que Olimpia negocia con Saprissa: “Puso el dinero sobre la mesa”

Panamá goleó a Honduras y avanzó a Cuartos de Final

La selección panameña resolvió el partido con autoridad. Josué Wood abrió el marcador con un remate de cabeza, mientras que Moisés Richards amplió la diferencia antes del descanso. Posteriormente, Gerson Gordón anotó el tercero y Carlos Rodríguez sentenció el 4-0 definitivo.

Tweet placeholder

Con esta victoria, Panamá llegó a cuatro puntos y superó a Guatemala en la clasificación de los mejores terceros. El empate 2-2 entre Canadá y Jamaica había dejado a ambas selecciones con cinco unidades, por lo que los canaleros necesitaban vencer a Honduras para mantenerse con vida.

Publicidad

Tweet placeholder

El equipo dirigido por Jorge Dely Valdés había comenzado el torneo con una derrota 3-0 frente a Canadá y luego empató 2-2 ante Jamaica. La goleada conseguida en la última jornada le permitió recuperarse y avanzar como séptimo sembrado.

Publicidad

¿Cuándo juega Panamá contra México por el boleto al Mundial Sub-20?

El partido entre México y Panamá se disputará el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas de Panamá (19:00hs del centro de México), en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

ver también Confirmado: Kenay Myrie saldrá de Copenhague y este sería el nuevo destino del juvenil formado en Saprissa

El ganador avanzará a las Semifinales y obtendrá automáticamente la clasificación al Mundial Sub-20 de 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Concacaf entrega los cuatro boletos mundialistas a las selecciones que alcancen esa instancia.