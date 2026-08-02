Costa Rica involucrada: Concacaf prepara al candidato que podría sacar a Gianni Infantino de la FIFA

La Fedefútbol se alineó con las 41 asociaciones de Concacaf que frenaron el proyecto comercial impulsado desde FIFA.

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos más delicados desde que asumió la presidencia de FIFA. Su intento de crear una empresa vinculada con la Copa del Mundo y abrirla a la inversión privada provocó el rechazo de varias confederaciones, entre ellas Concacaf, que reunió a sus asociaciones para repudiar la propuesta.

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El proyecto, llamado FIFA Forward Enterprise, contemplaba la creación de una compañía valuada en unos 20 mil millones de dólares. Esa nueva estructura administraría activos comerciales ligados a las principales competiciones de FIFA y permitiría vender una participación a inversores privados.

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Entre otros aspectos, Concacaf cuestionó la falta de revisión por parte de los órganos correspondientes y la ausencia de un proceso abierto entre las federaciones. Tras una reunión encabezada por Victor Montagliani, los miembros de la confederación rechazaron la iniciativa.

Costa Rica respaldó el rechazo de Concacaf

La Federación Costarricense de Futbol tomó posición antes de que se conociera la decisión final del bloque. A través de un comunicado oficial, Fedefútbol señaló que “respalda a Concacaf y a sus miembros”.

A su vez, el ente que riga el fútbol tico remarcó que “cualquier asunto de esta naturaleza debe ser tratado a través de los procesos y órganos de gobernanza correspondientes”.

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De esta forma, Costa Rica quedó dentro del grupo de federaciones que acompañó la decisión impulsada por Concacaf, en una postura que acompañó a la de la UEFA y terminó obligando a Infantino a retirar el proyecto.

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Victor Montagliani empieza a moverse contra Infantino

De acuerdo con una información publicada por el medio británico The i Paper, Victor Montagliani estaría analizando competir por la presidencia de FIFA. Las elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Marruecos y definirán quién conducirá la organización durante el periodo 2027-2031.

El rechazo conjunto de Concacaf le ofrecería al dirigente canadiense una base de apoyo de 41 federaciones, entre ellas Costa Rica, para comenzar a construir una alternativa frente a Infantino.

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Victor Montagliani podría destronar a Infantino (Getty Images).

Montagliani preside Concacaf desde 2016, ocupa una de las vicepresidencias de FIFA y fue quien encabezó la reunión en la que las federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe rechazaron el proyecto.

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Infantino, por su parte, ya anunció que buscará un nuevo mandato. Lo hizo durante el Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver, cuando todavía contaba con un amplio respaldo entre las 211 asociaciones miembro.