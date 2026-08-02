Así está la tabla de posiciones del Apertura 2026 de Costa Rica tras la victoria de Saprissa vs. San Carlos

Saprissa derrotó 2-0 a los Toros del Norte y quedó solo en la cima del campeonato. Newton Williams marcó los dos goles y ya suma tres tantos en las primeras dos jornadas.

Deportivo Saprissa confirmó su gran arranque en el Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Hernán Medford venció 2-1 a San Carlos en La Cueva, consiguió su segunda victoria consecutiva y se adueñó del primer lugar de la tabla.

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Una vez más, el gran protagonista fue Newton Williams. El delantero panameño firmó un doblete y volvió a ser decisivo para un equipo morado que venía de golear 5-1 a Pérez Zeledón en su estreno.

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Con este resultado, Saprissa llegó a seis unidades, marcó siete goles y recibió solamente dos. Alajuelense, que empató en el debut y luego venció 2-1 a Escorpiones, quedó como escolta con cuatro puntos.

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Así quedó la tabla del Apertura 2026

La clasificación provisional, después del triunfo morado y antes de que se complete la segunda jornada, quedó de la siguiente manera:

Las posiciones del campeonato costarricense.

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Herediano y Cartaginés todavía cuentan con partidos pendientes dentro de la Fecha 2 y pueden acercarse al primer lugar. Por ahora, Saprissa es el único equipo con puntaje perfecto y también posee la mejor diferencia de goles del torneo.