Así está la tabla de posiciones del Apertura 2026 de Costa Rica tras la victoria de Saprissa vs. San Carlos

Deportivo Saprissa confirmó su gran arranque en el Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por Hernán Medford venció 2-1 a San Carlos en La Cueva, consiguió su segunda victoria consecutiva y se adueñó del primer lugar de la tabla.
Una vez más, el gran protagonista fue Newton Williams. El delantero panameño firmó un doblete y volvió a ser decisivo para un equipo morado que venía de golear 5-1 a Pérez Zeledón en su estreno.
Con este resultado, Saprissa llegó a seis unidades, marcó siete goles y recibió solamente dos. Alajuelense, que empató en el debut y luego venció 2-1 a Escorpiones, quedó como escolta con cuatro puntos.
ver también
“Hay propuesta formal”: el fichaje que todo Saprissa le exigía a Erick Lonnis está muy cerca de un rival directo
Así quedó la tabla del Apertura 2026
La clasificación provisional, después del triunfo morado y antes de que se complete la segunda jornada, quedó de la siguiente manera:
Las posiciones del campeonato costarricense.
Herediano y Cartaginés todavía cuentan con partidos pendientes dentro de la Fecha 2 y pueden acercarse al primer lugar. Por ahora, Saprissa es el único equipo con puntaje perfecto y también posee la mejor diferencia de goles del torneo.