Este domingo, en Nueva Jersey, las dos mejores selecciones del planeta definen el Mundial 2026.

Argentina y España llegan a la final del Mundial 2026 sin futbolistas suspendidos, aunque ambos cuerpos técnicos estuvieron pendientes de distintas molestias físicas durante los días previos. La Roja tiene una baja confirmada, mientras que Lionel Scaloni cuenta con todo su plantel disponible.

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La situación más delicada corresponde a Yeremy Pino, quien quedó fuera del resto del torneo por una lesión en el hombro. Lamine Yamal y Pedro Porro, en cambio, presentaron molestias menores y se espera que estén a disposición de Luis de la Fuente.

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Bajas y lesionados de Argentina para enfrentar a España

Aunque Scaloni manifestó en conferencia de prensa que “hay jugadores que no están al 100%”, Argentina no tiene bajas confirmadas para la final. Los futbolistas que habían presentado molestias durante el Mundial lograron recuperarse o permanecen disponibles.

Cristian Romero

Cristian Romero sufrió calambres y una molestia muscular después del partido de cuartos de final contra Suiza. Sin embargo, pudo disputar los 90 minutos de la semifinal ante Inglaterra y está disponible para enfrentar a España.

Leandro Paredes

Leandro Paredes también terminó con molestias físicas el encuentro de cuartos y fue reemplazado durante el segundo tiempo de la semifinal. Su salida respondió al desgaste y no existe preocupación por su presencia en la final.

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Leandro Paredes, figura de Argentina. (Getty Images)

Emiliano Martínez

Dibu Martínez reconoció que continúa jugando con molestias en un dedo, una lesión por la que evitó operarse antes del campeonato. El arquero puede actuar con normalidad y será titular salvo un inconveniente de último momento.

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¿Argentina tiene jugadores suspendidos?

Argentina no tiene futbolistas sancionados para la definición. Contra Inglaterra no sufrió expulsiones y la FIFA determinó que las tarjetas amarillas individuales se eliminaran después de los cuartos de final, medida destinada a impedir que un jugador se perdiera la final por una sola amonestación acumulada en las rondas anteriores.

Bajas y lesionados de España para enfrentar a Argentina

España presenta una baja confirmada y dos jugadores que estuvieron bajo observación.

Yeremy Pino

Yeremy Pino no podrá jugar la final. El delantero sufrió una lesión grave en el hombro durante la fase de grupos y quedó descartado para el resto del Mundial. Es la única ausencia confirmada de la selección española.

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Lamine Yamal

Lamine Yamal terminó la semifinal contra Francia con una pequeña molestia producto de un golpe. La situación generó preocupación inicial, pero Luis de la Fuente confirmó que el extremo está en condiciones de jugar.

Lamine Yamal es el alma de España. (Getty Images)

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Pedro Porro

Pedro Porro sufrió una molestia muscular frente a Francia. Su situación requiere mayor seguimiento que la de Yamal, aunque la expectativa del cuerpo técnico es que llegue en condiciones a la final.

¿España tiene jugadores suspendidos?

España tampoco tiene sancionados para el partido. La Roja podrá contar con sus titulares habituales, siempre que Yamal y Porro superen definitivamente sus respectivas molestias.

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Cuándo se juega Argentina vs. España

Argentina y España juegan el domingo 19 de julio de 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El encuentro comenzará a: