David Beckham fue abucheado: le preguntaron si Argentina o España ganará el Mundial 2026 y esto respondió

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ya comenzó a generar emociones mucho antes del pitazo inicial. A dos días del esperado encuentro en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las actividades paralelas organizadas alrededor del torneo han reunido a grandes figuras del fútbol, entre ellas Kaká y David Beckham, quienes protagonizaron un llamativo momento durante el Fanatics Fest NYC.

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Las dos leyendas fueron invitadas a conversar con los aficionados y responder distintas preguntas sobre el desenlace de la Copa del Mundo. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir a su favorito para conquistar el título, las reacciones del público no tardaron en aparecer y el ambiente cambió por completo, especialmente para el excapitán de la selección inglesa.

Beckham evita elegir campeón y Kaká se decanta por España

Al ser consultado sobre quién levantaría el trofeo, David Beckham prefirió mantenerse al margen y respondió con cautela: “No voy a decir quién va a ganar”, limitándose a comentar que estará presente en el palco para disfrutar de la final. La respuesta no fue bien recibida por parte de los asistentes, quienes reaccionaron con una sonora lluvia de abucheos al considerar demasiado diplomática la postura del inglés.

La prudencia de Beckham tiene varias explicaciones. Además de haber sido una de las máximas figuras de Inglaterra, histórica rival futbolística de Argentina, el exmediocampista también es propietario del Inter Miami, club donde militan los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una situación que podría haber influido en su decisión de no tomar partido públicamente por ninguno de los finalistas.

Quien sí dejó clara su postura fue el brasileño Kaká, que no dudó cuando recibió la misma pregunta y expresó con firmeza: “Quiero que gane España”. Su respuesta provocó una ovación entre los presentes y contrastó con la cautela de Beckham, quien quedó visiblemente incómodo mientras el público celebraba las palabras del campeón mundial con Brasil en 2002.

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El episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de las actividades previas a la gran final del Mundial 2026, reflejando la enorme expectativa que despierta el duelo entre España y Argentina. Mientras las leyendas del fútbol también viven el ambiente de la definición, los aficionados ya calientan motores para un partido que promete paralizar al mundo y definir al nuevo campeón del planeta.