En qué estadio juegan Croacia vs. Ghana en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Este partido no solo es importante para las selecciones que involucra también lo esperan los que aspiran a ser mejores terceros.

Croacia y Ghana se enfrentan este sábado 27 de junio por la tercera fecha del Grupo L del Mundial 2026, en un partido directo por la clasificación a los 16avos de final.

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El encuentro se jugará en el Philadelphia Stadium, nombre FIFA del Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Pensilvania. Es una de las sedes estadounidenses del torneo y un estadio acostumbrado a eventos de gran escala, con fuerte tradición deportiva y una ubicación clave dentro del complejo deportivo del sur de la ciudad.

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Ghana llega con 4 puntos, después de vencer a Panamá y empatar con Inglaterra. Croacia, en cambio, suma 3 unidades tras perder con los ingleses y vencer a los panameños. Por eso, el cruce tiene una lectura simple: Ghana llega mejor parada, pero Croacia todavía depende de sí misma para avanzar.

Dónde juegan Croacia vs. Ghana

El partido entre Croacia y Ghana se disputará en el Philadelphia Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el Lincoln Financial Field durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Filadelfia, dentro del South Philadelphia Sports Complex, una zona donde también se encuentran otros recintos deportivos importantes de la ciudad. Es la casa de los Philadelphia Eagles, de la NFL, y también ha sido utilizado por Temple University para fútbol americano universitario.

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A diferencia de otras sedes asociadas a áreas metropolitanas más amplias, el estadio está dentro de la ciudad de Filadelfia y forma parte de una zona muy identificada con el deporte local. Esa característica le da un marco distinto: no es solo un escenario adaptado para el Mundial, sino un recinto con una vida deportiva muy activa durante todo el año.

Para Croacia vs. Ghana, el contexto deportivo eleva todavía más el valor de la sede. El conjunto africano puede sellar su clasificación con un resultado positivo, mientras que el croata necesita ganar para evitar depender de la tabla de mejores terceros.

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Philadelphia Stadium, una sede abierta y con historia deportiva

El Lincoln Financial Field fue inaugurado en 2003 y reemplazó al antiguo Veterans Stadium como la casa principal del fútbol americano en Filadelfia.

Para el Mundial 2026, el estadio utiliza el nombre genérico de Philadelphia Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. Más allá de esa denominación temporal, se trata del mismo recinto conocido popularmente como The Linc.

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Una de sus características principales es que es un estadio a cielo abierto, sin techo retráctil. Esto significa que el clima de Filadelfia puede tener incidencia directa en el partido, tanto para los jugadores como para el público.

El estadio también cuenta con una superficie de césped híbrido, preparada para soportar partidos de alta exigencia. En un Mundial, ese punto es importante porque las sedes deben cumplir con estándares específicos de FIFA en dimensiones, seguridad, zonas técnicas y condiciones de juego.

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Filadelfia, además, llega al torneo con un contexto especial: en 2026 se cumplen 250 años de la independencia de Estados Unidos, y la ciudad tendrá un papel destacado dentro de esa celebración. Por eso, el partido de 16avos de final programado para el 4 de julio en esta sede tendrá una carga simbólica adicional.

Capacidad del Philadelphia Stadium para el Mundial 2026

El Philadelphia Stadium tiene una capacidad cercana a los 69.000 espectadores para el Mundial 2026, cifra que lo ubica entre los recintos grandes del torneo, aunque por debajo de sedes como el MetLife Stadium o el AT&T Stadium.

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El estadio cuenta con varios niveles de tribunas, zonas premium, suites y una estructura diseñada para eventos multitudinarios. Además de partidos de la NFL, ha recibido encuentros internacionales de fútbol, partidos de clubes europeos, finales regionales, eventos universitarios y espectáculos de gran convocatoria.

Para Croacia vs. Ghana, esa capacidad puede generar un ambiente fuerte. Las Estrellas Negras llegan con la posibilidad de avanzar directamente y los Ajedrezados con la urgencia de ganar, por lo que la tensión del grupo puede trasladarse rápido a las tribunas.

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El estadio no necesita una presentación larga para entender su peso: es uno de los escenarios deportivos centrales de Filadelfia y tendrá seis partidos mundialistas, incluido un cruce de eliminación directa.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en el Philadelphia Stadium

El Philadelphia Stadium recibe seis partidos en el Mundial 2026, incluidos cinco de fase de grupos y un cruce de 16avos de final.

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Los partidos programados en esta sede son:

Costa de Marfil 1-0 Ecuador — Grupo E, 14 de junio.

— Grupo E, 14 de junio. Brasil 3-0 Haití — Grupo C, 19 de junio.

— Grupo C, 19 de junio. Noruega 3-2 Senegal — Grupo I, 22 de junio.

— Grupo I, 22 de junio. Ecuador 2-1 Alemania — Grupo E, 25 de junio.

— Grupo E, 25 de junio. Croacia vs. Ghana — Grupo L, 27 de junio.

— Grupo L, 27 de junio. 16avos de final — 4 de julio.

Croacia juega con obligación de ganar

Croacia llega a la última fecha dependiendo de sí mismo, pero sin tranquilidad.

El equipo de Zlatko Dalić perdió 4-2 ante Inglaterra en el debut y luego venció 1-0 a Panamá, resultado que lo mantuvo con vida en el grupo. Con 3 puntos, todavía puede clasificarse de manera directa, pero para eso necesita derrotar a Ghana.

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Un empate la dejaría con 4 unidades y en la tabla de mejores terceros. Una derrota la dejaría en un escenario mucho más delicado. Por eso, para Croacia el partido no admite demasiadas cuentas: ganar es el camino más seguro.

Ghana quiere confirmar el golpe

Ghana llega mejor ubicada que Croacia en la tabla.

El equipo africano venció 1-0 a Panamá en su debut y después empató 0-0 contra Inglaterra, un resultado que lo dejó con 4 puntos y muy cerca de los 16avos de final.

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Ante Croacia, Ghana puede jugar con una ventaja importante: no necesita desesperarse. Un empate le alcanza para clasificarse de manera directa, aunque una victoria le permitiría pelear incluso por el primer puesto del Grupo L, dependiendo de lo que pase entre Inglaterra y Panamá.

Datos de Croacia vs. Ghana

Partido: Croacia vs. Ghana.

Croacia vs. Ghana. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Grupo: L.

L. Fecha: sábado 27 de junio.

sábado 27 de junio. Ciudad: Filadelfia, Pensilvania.

Filadelfia, Pensilvania. Estadio: Lincoln Financial Field / Philadelphia Stadium.

Lincoln Financial Field / Philadelphia Stadium. Capacidad: cerca de 69.000 espectadores.

cerca de 69.000 espectadores. Contexto: Ghana llega con 4 puntos; Croacia tiene 3 y necesita ganar para clasificarse sin depender de terceros.