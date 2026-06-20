Qué necesita Suecia ante Países Bajos para clasificarse hoy a los 16avos de final del Mundial 2026

Suecia quiere dar un golpe de autoridad en el Mundial 2026 y clasificar desde hoy a la siguiente ronda venciendo a Países Bajos.

Suecia puede dar este sábado un paso enorme en el Mundial 2026. Después de golear 5-1 a Túnez en el debut, la selección dirigida por Graham Potter enfrentará a Países Bajos por la segunda fecha del Grupo F con una cuenta muy clara: si gana, se clasificará a los 16avos de final.

El partido se jugará en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, y será uno de los cruces fuertes de la jornada. Suecia llega como líder del grupo con 3 puntos, mientras que Países Bajos suma 1 tras empatar 2-2 ante Japón.

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El triunfo sueco no solo confirmaría su gran arranque, sino que también dejaría a la Oranje muy presionada antes de la última fecha.

Qué necesita Suecia para clasificarse hoy

Suecia necesita ganarle a Países Bajos para clasificarse hoy a los 16avos de final del Mundial 2026.

Si consigue la victoria, llegará a 6 puntos en dos partidos. Con esa cifra, ya no podría quedar fuera de la siguiente ronda, porque se aseguraría como mínimo un lugar entre los dos primeros del Grupo F.

Si Suecia vence a Países Bajos, dejará a la Oranje con 1 punto y se escapará con 6. Aunque Japón todavía deba jugar contra Túnez, el equipo sueco ya tendría el boleto asegurado. Incluso podría asegurarse el primer puesto si los japoneses no superan a los tunecinos.

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Qué pasa si Suecia empata contra Países Bajos

Si Suecia empata, quedará con 4 puntos después de dos partidos. Sería un resultado positivo, pero no le alcanzaría para clasificarse matemáticamente este sábado.

Con cuatro unidades, Suecia seguiría muy bien ubicada y llegaría a la última fecha con ventaja. Sin embargo, todavía tendría que esperar lo que ocurra entre Túnez y Japón y luego definir su camino contra los nipones en el cierre del grupo.

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El empate mantendría a Países Bajos con vida y dejaría a Suecia cerca, aunque no completamente adentro. La clasificación seguiría encaminada, pero no sellada.

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Qué pasa si Suecia pierde contra Países Bajos

Si Suecia pierde, se quedará con 3 puntos y Países Bajos pasará a 4, por lo que el grupo cambiará de liderazgo.

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La derrota no sería definitiva para los suecos, pero sí les quitaría la ventaja que construyeron con la goleada ante Túnez. En ese escenario, Suecia llegaría a la última fecha ante Japón con la obligación de sumar para no depender demasiado de otros resultados.

Además, si Japón vence a Túnez, la zona quedaría todavía más apretada: Países Bajos con 4, Japón con 4, Suecia con 3 y Túnez sin puntos. Eso convertiría el cierre entre Suecia y Japón en una final directa.

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Cómo se juega la última fecha del Grupo F

La tercera fecha del Grupo F se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

Túnez vs. Países Bajos

Japón vs. Suecia

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En resumen

Suecia se clasifica hoy a los 16avos de final si le gana a Países Bajos.

Si empata, llegará a 4 puntos y seguirá muy bien encaminada, pero todavía no tendrá el boleto matemático.

y seguirá muy bien encaminada, pero todavía no tendrá el boleto matemático. Si pierde, seguirá con 3 puntos y deberá definir su clasificación en la última fecha contra Japón.