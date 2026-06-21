Pronóstico de Nueva Zelanda vs. Egipto: resultado exacto y goleadores del partido del Mundial 2026, según la IA

La Inteligencia Artificial dio su predicción para el partido por el Grupo G del Mundial 2026.

Este domingo, Nueva Zelanda y Egipto cierran la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026 después de lo que fue el empate sin goles entre Irán y Bélgica. El duelo que tendrá lugar en Vancouver comenzará sobre las 7:00 pm de Centroamérica y 8:00 pm de Panamá.

Ambos equipos tienen una gran oportunidad por delante, ya que el vencedor del partido alcanzará el primer puesto de manera solitaria. Tanto Nueva Zelanda como Egipto empataron en sus estrenos. Por eso, el ganador llegará a los cuatro puntos.

En la previa de este juego tan importante para los dos, ya que buscan ganar por primera vez en una Copa del Mundo, le preguntamos a la Inteligencia Artificial su veredicto final. Además de definir al ganador, pronosticó quiénes serán los goleadores.

ver también ¿Juega Tim Payne? Las alineaciones del Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Pronóstico y goleadores del partido de Egipto-Nueva Zelanda

Basándose en estadísticas, antecedentes previos y analizando también las cuotas que anticipan las casas de las apuestas, Gemini predijo el siguiente marcador exacto:

Predicción del Resultado – Pronóstico: Egipto 2 – 0 Nueva Zelanda

Goleadores: Mohamed Salah y Omar Marmoush.

La IA explicó que Nueva Zelanda se replegará en el comienzo. Por eso, apela a la jerarquía de Salah para romper la defensa de los All Whites. Además, imagina que en el segundo tiempo habrá lugar para que la figura del Manchester City, Marmoush, marque el segundo de contragolpe.

Publicidad

Publicidad

Otro de los puntos que utiliza Gemini para dar este resultado es la fragilidad de Nueva Zelanda en la defensa. Cayó en los últimos nueve partidos y acumula más de 10 juegos sin mantener la valla en cero.

En resumen

Nueva Zelanda y Egipto cierran este domingo la segunda jornada del Grupo G.

y Egipto cierran este domingo la segunda jornada del Grupo G. La Inteligencia Artificial Gemini pronosticó una victoria de Egipto por 2-0 ante Nueva Zelanda.

pronosticó una victoria de Egipto por 2-0 ante Nueva Zelanda. Mohamed Salah y Omar Marmoush fueron elegidos por la IA como posibles goleadores del encuentro.