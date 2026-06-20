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¿Por qué no juega Crysencio Summerville en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

El autor del segundo gol de Países Bajos contra Japón no estará presente como titular ante Suecia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El del West Ham será suplente.
© Getty ImagesEl del West Ham será suplente.

Este sábado, Países Bajos hace su segunda presentación por el Grupo F del Mundial 2026. El equipo comandado por Ronald Koeman tiene la necesidad de sumar después de lo que fue el empate por 2-2 en la primera jornada contra Japón. Enfrente estará Suecia, que ganó en el debut por 5-1 ante Túnez.

Los neerlandeses deben sumar para continuar con posibilidades de clasificar a la próxima instancia. Si quieren ser líderes del grupo, están prácticamente obligados a derrotar a Suecia. De lo contrario, podrían comprometer su boleto a los 16avos de final.

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Para este segundo encuentro, Ronald Koeman realizó una modificación en el once titular con respecto al equipo que jugó frente a los nipones. Después de haber hecho el segundo gol para su selección, Crysencio Summerville no estará este sábado desde el arranque.

Resulta llamativa la determinación de Koeman, ya que Summerville es uno de los mejores extremos que tiene Países Bajos. El futbolista que es seguido de cerca por los grandes de la Premier League no será titular por decisión técnica.

De todas maneras, estará disponible en el banco de suplentes para jugar en la segunda parte. Su ingreso podría ser importante, ya que podría sacar una buena ventaja cuando los rivales no cuenten con la misma energía debido a su alta velocidad.

¿Quién reemplaza a Summerville en Países Bajos?

Como reemplazante, aparece Brian Brobbey, delantero centro del Sunderland. Con su ingreso, Koeman corre a Donyell Malen a la derecha para que ocupe la posición que deja vacante Summerville por su salida.

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En resumen

  • Países Bajos enfrenta a Suecia este sábado tras empatar contra Japón en el debut.
  • El futbolista Crysencio Summerville iniciará en el banco de suplentes por decisión técnica.
  • El delantero Brian Brobbey reemplazará a Summerville en la alineación titular neerlandesa.

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