Qué pasa si Egipto gana, empata o pierde contra Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026

Después del empate contra Bélgica, Egipto se mide ante Nueva Zelanda por la segunda jornada del Grupo G.

Egipto cierra este domingo la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026 ante Nueva Zelanda, en un partido que puede cambiar por completo el orden de una zona que sigue muy pareja.

El contexto quedó todavía más abierto después del 0-0 entre Bélgica e Irán. Con ese resultado, los belgas y los iraníes pasaron a tener 2 puntos, mientras que Egipto y Nueva Zelanda llegan a este cruce con 1 unidad cada uno.

Por eso, el partido en el Vancouver Stadium tiene un valor enorme de cara a la clasificación a 16avos de final.

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Qué pasa si Egipto le gana a Nueva Zelanda

Si Egipto le gana a Nueva Zelanda, llegará a 4 puntos y pasará a liderar el Grupo G.

Ese resultado no le dará la clasificación matemática, porque todavía deberá jugar la última fecha contra Irán, pero sí lo dejará muy bien encaminado hacia los 16avos de final.

Con una victoria, Egipto quedará por encima de Bélgica e Irán, que tienen 2 puntos, y dejará a Nueva Zelanda con 1. Además, llegará al cierre dependiendo de sí mismo para terminar entre los dos primeros del grupo.

El triunfo también tendría un peso importante por el recorrido del equipo. Después del empate 1-1 ante Bélgica en el debut, ganarle a Nueva Zelanda significaría transformar ese buen arranque en una ventaja concreta dentro de la tabla.

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Qué pasa si Egipto empata contra Nueva Zelanda

Si Egipto empata, el Grupo G quedará completamente apretado antes de la última fecha.

En ese escenario, Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda quedarán todos con 2 puntos después de dos partidos. Es decir, la zona llegará a la tercera jornada sin ningún equipo eliminado y sin ningún clasificado.

Para Egipto, el empate no será un mal resultado definitivo, pero tampoco le dará margen. El equipo africano deberá enfrentar a Irán en la última fecha con la obligación de buscar una victoria para asegurarse una posición fuerte.

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Si vuelve a empatar en el cierre, terminará con 3 puntos y dependerá de los criterios de desempate o de la tabla de mejores terceros. Por eso, igualar ante Nueva Zelanda mantendría todo abierto, pero trasladaría toda la tensión al partido final.

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Qué pasa si Egipto pierde contra Nueva Zelanda

Si Egipto pierde ante Nueva Zelanda, quedará muy comprometido en el Grupo G.

Nueva Zelanda subirá a 4 puntos y pasará a la cima de la zona, mientras que Egipto seguirá con 1 unidad. En ese caso, el seleccionado africano quedará obligado a ganarle a Irán en la última fecha para llegar a 4 puntos y sostener chances de clasificación.

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La derrota no eliminará matemáticamente a Egipto, pero sí lo dejará sin margen de error. Además, deberá mirar lo que ocurra entre Nueva Zelanda y Bélgica, porque un triunfo belga en ese partido podría complicar todavía más la pelea por los dos primeros lugares.

Para Egipto, perder contra Nueva Zelanda sería un golpe fuerte: pasaría de tener la chance de liderar el grupo a depender de una reacción inmediata en el cierre.

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Tabla de posiciones del Grupo G

Cómo se juega la última fecha del Grupo G

La tercera fecha del Grupo G se disputará el viernes 26 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Nueva Zelanda vs. Bélgica

Egipto vs. Irán

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En resumen

Si Egipto gana, llegará a 4 puntos, quedará líder del Grupo G y se acercará a los 16avos de final.

Si Egipto empata, todos los equipos del grupo quedarán con 2 puntos y la clasificación se definirá completamente en la última fecha.

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Si Egipto pierde, seguirá con 1 punto y quedará obligado a ganarle a Irán para seguir con vida en el Mundial 2026.