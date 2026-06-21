¿Juega Tim Payne? Las alineaciones del Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026

Por el Grupo G, Nueva Zelanda y Egipto buscarán ganar en Vancouver para subirse al primer puesto.

Este domingo, Nueva Zelanda y Egipto tienen la gran oportunidad de subirse a lo más alto del Grupo E del Mundial 2026 y quedar muy cerca de lograr la clasificación a la siguiente instancia. El que saque los tres puntos llegará a cuatro y será líder tras el empate entre Irán y Bélgica sin goles.

La Nueva Zelanda de Tim Payne sacó un empate por 2-2 en la primera jornada contra los iraníes. Los All Whites buscarán hacer historia para su país, ya que nunca lograron ganar en las tres participaciones mundialistas que acumulan hasta el momento.

Egipto, por su parte, tuvo también una igualdad muy trabajada ante Bélgica por 1-1 en la que pudo quedarse hasta con la victoria. Los Faraones, al igual que su rival de hoy, quieren marcar un hito. Si ganan, será el primer triunfo en una Copa del Mundo.

ver también Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo G tras el empate entre Bélgica e Irán

Para este encuentro, tanto el DT egipcio Hossam Hassan como el inglés Darren Bazeley no tienen ausencias entre los convocados. En el debut, no sufrieron expulsiones ni tampoco hubo lesionados que complicaron la alineación para este domingo. Por este motivo, repetirían lo hecho en el estreno.

La alineación de Nueva Zelanda vs. Egipto

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace; Joe Bell, Marko Stamenic; Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh; Chris Wood. DT: Darren Bazeley.

La alineación de Egipto vs. Nueva Zelanda

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Fatouh; Mohamed Salah, Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Trézéguet; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

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