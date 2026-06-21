España vs. Arabia Saudita EN VIVO: alineaciones confirmadas, juega Lamine Yamal – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto de España vs. Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Un juego clave para ambas selecciones.

Este domingo, la segunda jornada del Mundial 2026 se reanuda con un partidazo cargado de tensión: España contra Arabia Saudita. Tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y corresponde a un parejo Grupo H en el que sus cuatro integrantes suman un punto.

La Roja está obligada a ganar para revalidar su mote de favorito al título y dejar atrás la mala imagen que dejó el empate 0-0 con Cabo Verde en el debut. Sin embargo, enfrente tendrá a una selección que casi le gana a Uruguay: el triunfo se le escapó en el final, con el gol de Maxi Araujo que selló el 1-1.

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Dónde ver EN VIVO a España vs. Arabia Saudita en Centroamérica

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán en la región el primer partido de hoy, domingo 21 de junio.