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España vs. Arabia Saudita EN VIVO: alineaciones confirmadas, juega Lamine Yamal – minuto a minuto del partido por el Mundial 2026

Siga por acá el minuto a minuto de España vs. Arabia Saudita, por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Un juego clave para ambas selecciones.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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© GettySiga EN VIVO y ONLINE a España vs. Arabia Saudia.

Este domingo, la segunda jornada del Mundial 2026 se reanuda con un partidazo cargado de tensión: España contra Arabia Saudita. Tendrá lugar en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y corresponde a un parejo Grupo H en el que sus cuatro integrantes suman un punto.

La Roja está obligada a ganar para revalidar su mote de favorito al título y dejar atrás la mala imagen que dejó el empate 0-0 con Cabo Verde en el debut. Sin embargo, enfrente tendrá a una selección que casi le gana a Uruguay: el triunfo se le escapó en el final, con el gol de Maxi Araujo que selló el 1-1.

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Dónde ver EN VIVO a España vs. Arabia Saudita en Centroamérica

Estos son los canales de TV y streaming que transmitirán en la región el primer partido de hoy, domingo 21 de junio.

  • Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica y TDMAX
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports TV, app y web
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports, RPC, TV MAX
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¡Todo listo en Atlanta!

Con las tribunas casi colmadas, los futbolistas se van hacia los vestuarios para luego saltar al campo de juego.

¡Se empieza a llenar el estadio!

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Cómo llega Arabia Saudita

El elenco de Medio Oriente viene de empatar 1-1 ante Uruguay por la primera fecha de la fase de grupos.

Cómo llega España

La Roja viene de empatar 0-0 ante Cabo Verde en su debut mundialista, lo que activó las alarmas por no poder conseguir un triunfo a pesar de la inmensa jerarquía.

La cabra de Bolavip predijo el resultado

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¡ASÍ VA ARABIA SAUDITA!

Alowais; Saud, Alamri, Altambakti, Lajami; Moteb, Alkhaibari, Nasser; Musab, Salem, Feras.

¡CON LAMINE YAMAL, ASÍ FORMA ESPAÑA!

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Qué pasa si España gana, empata o pierde

  • Si España gana: alcanzaría los 4 puntos y aseguraría su pasaje a los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. No obstante, todavía no tendría garantizado el primer puesto del Grupo H.
  • Si España empata: quedaría con 2 puntos y llegará a la última fecha con necesidad de ganarle a Uruguay, no solo para ver si queda primero, sino con el principal objetivo de sellar su clasificación a la siguiente instancia.
  • Si España pierde: quedará con una sola unidad y precisará indispensablemente de una victoria frente a los charrúas para seguir con vida en la competencia.

Los árbitros de España - Arabia Saudita

  • Árbitro: Raphael Claus
  • Juez de línea: Danilo Manis
  • Juez de línea: Rodrigo Figueiredo
  • Cuarto árbitro: Andrés Rojas
  • Quinto árbitro: Alexander Guzmán

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