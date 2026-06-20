Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde contra Suecia por el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos quiere olvidar el empate ante Japón y consiguir una victoria que lo vaya metiendo a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Países Bajos llega a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 con una necesidad clara: ganarle a Suecia para recuperar terreno y no quedar atrapado en una definición incómoda. La Oranje empató 2-2 ante Japón en su debut y ahora enfrenta al líder de la zona, que arrancó con una goleada 5-1 sobre Túnez.

El partido se juega este sábado 20 de junio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, y puede cambiar por completo el orden del grupo antes del cierre de la segunda jornada.

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Suecia llega con 3 puntos, Países Bajos y Japón tienen 1, mientras que Túnez todavía no sumó. Por eso, el resultado entre neerlandeses y suecos puede marcar si el grupo se abre o si Suecia empieza a escaparse.

Qué pasa si Países Bajos le gana a Suecia

Si Países Bajos vence a Suecia, llegará a 4 puntos y pasará momentáneamente al primer lugar del Grupo F.

La victoria sería enorme para el equipo de Ronald Koeman, porque le permitiría dejar atrás el empate del debut ante Japón y llegar a la última fecha con un escenario mucho más favorable. Además, frenaría a Suecia, que se quedaría con 3 puntos y ya no podría despegarse en la zona.

Con ese resultado, la Oranje dependería de sí misma para clasificarse a los 16avos de final. También llegaría al cierre ante Túnez con margen para buscar el primer puesto o asegurar su lugar entre los dos mejores del grupo.

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Qué pasa si Países Bajos empata contra Suecia

Si Países Bajos empata, quedará con 2 puntos después de dos partidos. No sería un resultado fatal, pero sí dejaría al equipo en una situación incómoda.

Suecia llegaría a 4 puntos y seguiría arriba en el grupo. Países Bajos, en cambio, quedaría pendiente de lo que ocurra en Túnez vs. Japón, el otro partido de la segunda fecha.

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El problema para la Oranje sería el margen. Con dos empates en dos partidos, el cierre ante Túnez pasaría a ser decisivo. Probablemente necesitaría ganar en la última jornada para no depender demasiado de otros resultados o de la comparación entre terceros.

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El empate también mantendría invicto a Países Bajos, pero sin despegar. En un grupo donde Japón ya mostró capacidad para competir y Suecia empezó fuerte, sumar de a uno puede ser peligroso.

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Qué pasa si Países Bajos pierde contra Suecia

Si Países Bajos pierde ante Suecia, seguirá con 1 punto y quedará en una posición delicada.

Suecia, en cambio, llegaría a 6 puntos y ya quedaría clasificado a los 16avos de final. Para la Oranje, la derrota significaría llegar a la última fecha contra Túnez con obligación de ganar y con la necesidad de mirar la tabla de reojo.

El escenario podría complicarse todavía más si Japón vence a Túnez. En ese caso, los japoneses llegarían a 4 puntos, Suecia tendría 6 y Países Bajos quedaría muy lejos de los dos primeros lugares antes del cierre.

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Una derrota no dejaría a Países Bajos eliminado, pero sí lo pondría en una situación de máxima presión. El equipo debería vencer a Túnez y esperar que los números le permitan pelear el segundo puesto o, al menos, quedar bien ubicado entre los mejores terceros.

Cómo se juega la última fecha del Grupo F

La tercera fecha del Grupo F se disputará el jueves 25 de junio, con los dos partidos en simultáneo.

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Túnez vs. Países Bajos

Japón vs. Suecia

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En resumen

Si Países Bajos gana , llegará a 4 puntos , superará a Suecia y dependerá de sí mismo para clasificarse.

, llegará a , superará a Suecia y dependerá de sí mismo para clasificarse. Si empata , quedará con 2 puntos y seguirá con vida, pero llegará a la última fecha con presión.

, quedará con y seguirá con vida, pero llegará a la última fecha con presión. Si pierde , seguirá con 1 punto y quedará muy condicionado, especialmente si Japón vence a Túnez.

, seguirá con y quedará muy condicionado, especialmente si Japón vence a Túnez. La cuenta para la Oranje es clara: ganarle a Suecia significaría recuperar el control del grupo; no hacerlo puede convertir el cierre ante Túnez en una final.