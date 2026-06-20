Dónde ver Bélgica vs. Irán por el Grupo G del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Conoce todos los detalles del partido que tiene como gran protagonista a Bélgica que llega con la obligación de recomponer el camino.

Bélgica e Irán se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood. El partido será importante para una zona que comenzó completamente pareja y en la que los cuatro equipos llegan con 1 punto después de la primera jornada.

Bélgica viene de empatar 1-1 con Egipto en su debut, mientras que Irán igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda. Con esos resultados, el grupo quedó abierto y cualquier victoria en esta segunda fecha puede marcar una diferencia importante en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

A qué hora juegan Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

2:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Irán en Centroamérica

Costa Rica: Fox+

Guatemala: Tigo, Fox y Canal 7

Honduras: Tigo Sports y Canal 7 (Televicentro)

El Salvador: Tigo, Fox y Canal 4

Nicaragua: Tigo Sports

Panamá: Tigo y Fox

Cómo llega Bélgica al partido contra Irán

Bélgica llega a la segunda fecha después de empatar 1-1 contra Egipto en su estreno mundialista. El equipo europeo comenzó sumando, pero necesita una mejor actuación para acomodarse en un grupo que quedó igualado después de la primera jornada.

La selección belga sabe que una victoria ante Irán puede dejarla muy bien parada de cara a la última fecha. En una zona tan pareja, pasar de 1 a 4 puntos puede ser un salto importante en la pelea por los primeros puestos.

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Antes del inicio del Mundial, Bélgica había vencido 5-0 a Túnez y 2-0 a Croacia en sus amistosos más recientes. Para este partido, presenta las bajas de Jeremy Doku y Zeno Debast.

Cómo llega Irán al partido contra Bélgica

Irán también comenzó el Mundial 2026 con un empate. En su debut, igualó 2-2 ante Nueva Zelanda y sumó un punto en un partido que dejó al Grupo G completamente abierto.

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El seleccionado iraní llega con la posibilidad de dar un golpe importante ante Bélgica. Si gana, alcanzará los 4 puntos y quedará muy bien perfilado para pelear la clasificación a los 16avos de final.

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En la preparación previa al torneo, Irán venció 2-0 a Malí y 3-1 a Gambia. Para este partido, la baja confirmada es Saman Ghoddos, mientras que Mehdi Taremi se mantiene como su principal carta ofensiva.

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Quién es el árbitro de Bélgica vs. Irán

El partido entre Bélgica e Irán tendrá arbitraje argentino. Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro en Inglewood.

Árbitro principal: Darío Herrera (Argentina)

Asistente 1: Cristian Navarro (Argentina)

Asistente 2: Gabriel Chad (Argentina)

Cuarto árbitro: Yusuke Araki (Japón)

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Tabla de posiciones del Grupo G