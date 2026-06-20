¿Quién es el árbitro de Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Michael Oliver

Ya quedó todo listo para uno de los partidos más atractivos del fin de semana entre Países Bajos y Suecia.

Michael Oliver será el árbitro principal de Países Bajos vs. Suecia, partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 que se disputará este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston, identificado por FIFA durante la Copa como Houston Stadium.

La designación tiene un condimento particular: Oliver vuelve a escena después de haberse perdido el partido entre Ecuador y Costa de Marfil por una lesión menor. Aquel encuentro estaba previsto como su primera aparición en este Mundial, pero finalmente fue reemplazado por el francés François Letexier.

ver también En qué ciudad y estadio juegan Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026: capacidad y pronóstico del clima

Ahora, ya recuperado, el árbitro inglés tendrá a cargo un cruce importante del Grupo F. Suecia llega como líder tras golear 5-1 a Túnez, mientras que Países Bajos suma 1 punto después de empatar 2-2 ante Japón.

Quién es Michael Oliver, el árbitro de Países Bajos vs. Suecia

Michael Oliver es un árbitro inglés nacido en Ashington, en 1985, y uno de los jueces más reconocidos del fútbol europeo.

Su carrera profesional despegó muy rápido. Debutó en la Premier League el 21 de agosto de 2010 y, desde entonces, se consolidó como uno de los árbitros habituales en partidos de máxima exigencia dentro del fútbol inglés.

Su perfil está asociado a encuentros de ritmo alto, mucho contacto, presión mediática y decisiones revisadas al detalle. Ese recorrido en la Premier League explica buena parte de su presencia constante en competiciones internacionales.

Publicidad

Publicidad

De la Premier League al panel FIFA

Oliver recibió el gafete FIFA en 2012, un paso clave para empezar a dirigir fuera de Inglaterra y entrar en el circuito internacional.

Más tarde, en 2018, fue promovido a la categoría élite de árbitros de la UEFA, un grupo reservado para jueces con regularidad, experiencia y respaldo en partidos de alta exposición.

Publicidad

Ese estatus lo llevó a dirigir encuentros importantes en torneos europeos de clubes, partidos internacionales de selecciones y competiciones FIFA. Su presencia en el Mundial 2026 confirma que sigue siendo uno de los nombres de confianza dentro del panel arbitral.

Publicidad

Su experiencia en Copas del Mundo

Michael Oliver ya tuvo experiencia como árbitro principal en una Copa del Mundo. En Qatar 2022, el juez inglés dirigió tres partidos, incluidos dos encuentros de fase de grupos y un cruce de cuartos de final.

Publicidad

Sus partidos fueron:

Japón 0-1 Costa Rica — fase de grupos, Grupo E.

— fase de grupos, Grupo E. Arabia Saudita 1-2 México — fase de grupos, Grupo C.

— fase de grupos, Grupo C. Croacia 1-1 Brasil — cuartos de final; Croacia avanzó por penales.

El antecedente más fuerte fue el partido entre Croacia y Brasil, una de las eliminatorias más recordadas de Qatar 2022. La selección sudamericana quedó eliminada en la tanda de penales después de empatar 1-1 en el tiempo suplementario.

Publicidad

Publicidad

ver también Zlatan Ibrahimović no perdonó a Iván Barton por su expulsión a Miguel Almirón: “Esto es un circo”

Ese recorrido explica por qué Oliver llega al Mundial 2026 con experiencia comprobada en partidos de máxima presión.

La lesión que le impidió dirigir Ecuador vs. Costa de Marfil

El nombre de Oliver ya había aparecido en este Mundial por una situación inesperada. El árbitro inglés estaba designado para dirigir Ecuador vs. Costa de Marfil, pero quedó fuera por una lesión menor en los días previos al partido.

Publicidad

Esa baja obligó a modificar el cuerpo arbitral y abrió la puerta para que François Letexier tomara el lugar como juez principal de aquel encuentro.

Publicidad

Por eso, su designación para Países Bajos vs. Suecia marca su verdadero regreso al torneo. Oliver vuelve después del contratiempo físico y lo hace en un partido con peso competitivo dentro del Grupo F.

Publicidad

Un partido con exigencia para el árbitro

El contexto del duelo aumenta la dificultad. Suecia llega con confianza, después de un debut contundente ante Túnez, y puede quedar muy cerca de la clasificación si vuelve a ganar.

Países Bajos, en cambio, necesita reaccionar tras empatar con Japón. La Oranje no puede permitirse otro tropiezo si quiere llegar a la última fecha con mayor control sobre su destino.

Publicidad

Publicidad

Ese escenario puede generar un partido intenso, con duelos físicos, transiciones rápidas y momentos de presión. Oliver deberá sostener un criterio claro desde el inicio, especialmente ante dos selecciones acostumbradas a competir con ritmo europeo.

El cuerpo arbitral de Países Bajos vs. Suecia

El equipo arbitral tendrá mayoría inglesa, con Oliver acompañado por dos asistentes de su país y con presencia australiana en el VAR.

Publicidad

Árbitro principal: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) Asistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Stuart Burt (Inglaterra) Asistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)

James Mainwaring (Inglaterra) Cuarto árbitro: Abongile Tom (Sudáfrica)

Abongile Tom (Sudáfrica) VAR: Jarred Gillett (Australia)