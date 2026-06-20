Ranking FIFA: cuántos puestos separan a Países Bajos de Suecia y por qué puede definir la clasificación a 16avos del Mundial 2026

Países Bajos y Suecia se miden en uno de los partidos más parejos de la Copa del Mundo, pero ¿cuántos puestos los seperan en el ranking?

Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 con una diferencia importante en el Ranking FIFA. La Oranje aparece actualmente en el puesto 8°, mientras que Suecia está en el 34° lugar de la tabla que se actualiza partido a partido en la web oficial.

La distancia entre ambos es de 26 puestos a favor de Países Bajos.

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El dato no define el partido, pero sí puede tener peso en una Copa del Mundo donde los criterios de desempate pueden terminar siendo decisivos. Además, el contexto del grupo le da todavía más valor: Suecia llega como líder después de golear 5-1 a Túnez, mientras que Países Bajos viene de empatar 2-2 ante Japón.

Qué puesto ocupa Países Bajos en el Ranking FIFA

Países Bajos ocupa actualmente el puesto 8° del Ranking FIFA. Es la selección mejor ubicada del Grupo F y, por jerarquía internacional, llega como uno de los equipos llamados a pelear por el primer lugar de la zona.

Sin embargo, su debut no fue ideal. El empate 2-2 ante Japón dejó a la Oranje con 1 punto y con la obligación de reaccionar ante Suecia para no llegar a la última fecha bajo presión.

El ranking le da respaldo estadístico, pero no margen en la tabla. La selección de Ronald Koeman necesita convertir esa diferencia de jerarquía en una victoria para recuperar control dentro del grupo.

Qué puesto ocupa Suecia en el Ranking FIFA

Suecia ocupa actualmente el puesto 34° del Ranking FIFA. Está bastante por debajo de Países Bajos, pero llega al partido en una posición mejor dentro del grupo.

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La selección sueca empezó el Mundial con una goleada 5-1 ante Túnez, resultado que le permitió sumar 3 puntos, quedar líder y nutrir su diferencia de gol desde la primera fecha.

Ese triunfo también fortaleció su posición anímica. Suecia llega con una base ofensiva muy peligrosa, liderada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres, y con la posibilidad de clasificarse a los 16avos de final si vuelve a ganar.

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Por qué el Ranking FIFA puede definir la clasificación

El Ranking FIFA no es el primer criterio de desempate en la fase de grupos, pero puede aparecer como último recurso si dos o más equipos terminan igualados en todos los criterios anteriores.

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Antes del ranking, FIFA mira los cruces directos entre los equipos igualados, la diferencia de gol en esos partidos, los goles convertidos, la diferencia general, los goles a favor y la conducta deportiva.

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Recién si todo sigue igualado entra el Ranking FIFA.

En ese punto, Países Bajos tendría una ventaja clara sobre Suecia. Si ambos terminan empatados en puntos y todos los demás criterios no logran separarlos, la Oranje quedaría mejor posicionada por su lugar en el ranking.

Cómo está el Ranking FIFA del Grupo F

El Grupo F combina una selección de élite mundial, dos equipos de nivel competitivo y una Túnez que necesita reaccionar tras un debut muy duro.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo, según el ranking que se va actualizando partido a partido:

Países Bajos: 8°

8° Japón: 17°

17° Suecia: 34°

34° Túnez: 54°