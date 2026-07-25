Costa Rica se ilusiona: una joya de Saprissa se mete en el radar de Concacaf tras brillar con La Sele Sub-20

Días después de incorporarse a las divisiones menores de Saprissa, el juvenil de 17 años marcó el gol que le dio a Costa Rica su primera victoria en el Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Con tan solo 17 años, Keyner Hernández está viviendo la semana más importante de su incipiente carrera profesional. En cuestión de días, el joven delantero cambió de club y se convirtió en figura con la Selección Sub-20 de Costa Rica.

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Hace apenas siete días, Hernández se incorporó a las categorías juveniles del Deportivo Saprissa, procedente del semillero de Uruguay de Coronado, donde completó buena parte de su formación y llegó a tener participación con el primer equipo antes de concretar su llegada a la institución morada.

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El héroe de la Tricolor

Ahora, el oriundo de Tibás fue el héroe de la victoria de Costa Rica en su debut en el certamen regional. Gracias a su aparición en el segundo tiempo, La Sele se impuso 1-0 sobre Guatemala en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Keyner ingresó al minuto 63 en reemplazo de Kaden Farrier y apenas necesitó un cuarto de hora para cambiar el partido. Cerca del 78’, recibió el balón fuera del área, encontró espacio y sacó un potente remate rasante que se metió junto al poste para establecer la única diferencia del encuentro.

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Keyner Hernández llama la atención en Concacaf

La cuenta oficial de Concacaf compartió en sus redes sociales el video del misil de larga distancia del jugador morado, acompañado por el mensaje: “GOLAZO de Hernández para abrir el marcador”.

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El tanto representa una carta de presentación auspiciosa tanto en el ámbito regional como para Saprissa, donde todavía no realizó su debut oficial. “Siempre es importante empezar ganando ante un rival bastante difícil, hay que seguir trabajando”, declaró Hernández tras el encuentro.

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Así, el nuevo juvenil del Monstruo necesitó apenas 15 minutos en cancha para convertirse en el jugador más destacado de Costa Rica en la búsqueda de la clasificación al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos.