¿Qué tiene Raúl Jiménez en la cabeza? Por qué juega con un protector en México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Raúl Jiménez vuelve a utilizar una banda protectora en la cabeza durante el cruce ante Inglaterra por el Mundial 2026.

México e Inglaterra se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, en uno de los partidos más esperados de la jornada. El Tri busca dar un golpe enorme ante una de las grandes candidatas del torneo, en una noche cargada de tensión desde la previa.

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Entre las imágenes que más llamaron la atención de los televidentes aparece Raúl Jiménez. El experimentado delantero de 35 años juega con una banda protectora en la cabeza, un elemento que ya es habitual para quienes siguen su carrera, pero que puede resultar extraño para quienes lo ven sólo en partidos de selección. ¿Cuál es el motivo?

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Una lesión que puso en riesgo su vida

La explicación viene de una lesión durísima que sufrió hace algunos años, cuando su carrera quedó frenada de golpe. Ocurrió en noviembre de 2020, durante un partido de la Premier League entre Wolverhampton y Arsenal. En una pelota aérea, David Luiz chocó de manera involuntaria con Jiménez y lo hizo caer inconsciente sobre el césped.

El golpe derivó en una fractura de cráneo y obligó a una intervención urgente. La situación fue grave: Jiménez necesitó atención inmediata, fue trasladado al hospital y más tarde reconoció que su vida llegó a estar en peligro por las consecuencias del impacto.

El momento posterior al durísimo choque de cabezas entre Raúl Jiménez y David Luiz (Getty Images).

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“Tuve una fractura de cráneo, el hueso se rompió y hubo una pequeña hemorragia intracerebral. Estaba empujando mi cerebro hacia adentro, por eso la cirugía tuvo que ser rápida. Los médicos hicieron un trabajo excelente”, confesó tiempo el delantero mexicano.

La vida de Raúl Jiménez corrió peligro a raíz de una fractura de cráneo (Getty Images).

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Aquella temporada terminó ahí para Jiménez. Recién volvió en la campaña siguiente, ya con el protector en la cabeza, y su regreso fue progresivo. Al principio le costó recuperar ritmo, confianza y gol: su primer tanto tras la lesión llegó recién a finales de septiembre, casi diez meses después del choque con David Luiz.

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Desde entonces, al estilo Petr Čech, Raúl Jiménez protege la zona afectada cada vez que juega. Por eso usa la banda protectora ante Inglaterra en el Mundial 2026: es una medida de seguridad después de una de las lesiones más fuertes de su carrera.