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Mundial 2026

Inglaterra eliminó a México y va contra Noruega en cuartos de final: cuándo y dónde juegan por el Mundial 2026

Inglaterra venció a México en el Estadio Azteca y ahora se prepara para otra parada durísima en los cuartos de final del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Kane sigue liderando la ilusión de los ingleses.
© Getty.Kane sigue liderando la ilusión de los ingleses.

Inglaterra dio un golpe fuerte en el Estadio Azteca. De la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, el equipo dirigido por Thomas Tuchel derrotó a México y lo eliminó del Mundial 2026, en una noche durísima para el Tri y para todo el público local.

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La derrota deja a los aztecas afuera de su propio Mundial. Después de haber liderado la fase de grupos sin recibir goles y de llegar al duelo ante Inglaterra con el impulso de jugar en casa, México no pudo dar el golpe ante una selección que se confirma como una de las grandes candidatas al título.

Contra quién juega Inglaterra en cuartos de final

Con esta victoria, Inglaterra se metió en los cuartos de final del Mundial 2026 y ahora enfrentará a Noruega. El equipo nórdico llega agrandado después de protagonizar uno de los batacazos más impactantes del torneo: eliminó a Brasil en octavos con una actuación enorme de Erling Haaland.

El cruce promete ser uno de los partidos más atractivos de la próxima ronda. Inglaterra tendrá enfrente a una Noruega que ya demostró que puede competir contra cualquiera y que encontró en el goleador del Manchester City a su gran figura mundialista.

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Cuándo y dónde juega Inglaterra vs. Noruega

Inglaterra y Noruega jugarán por los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio, a las 3:00 p.m. de Centroamérica, lo que equivale a las 4:00 p.m. de Panamá.

Inglaterra y Noruega se verán las caras en Miami (Getty Images).

Inglaterra y Noruega se verán las caras en Miami (Getty Images).

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El ganador del partido que se disputará en el Miami Stadium (también llamado Hard Rock Stadium), en Estados Unidos, avanzará a las semifinales y quedará a sólo un paso de la gran final.

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