¿Por qué no juega Marcus Rashford en Inglaterra vs. México por el Mundial 2026?

Marcus Rashford comienza desde el banco en el partido entre Inglaterra y México por los octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra y México se enfrentan este domingo por los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Azteca, con un lugar en cuartos de final en juego. El ganador de este cruce se medirá ante Noruega, que viene de eliminar a nada menos que Brasil con una actuación histórica de su goleador, Erling Haaland.

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En este contexto, una de las ausencias que puede llamar la atención en el once titular de los Tres Leones es la de Marcus Rashford. El delantero del Barcelona es una de las opciones de mayor jerarquía para Thomas Tuchel en el ataque, pero esta vez no aparece desde el arranque ante el Tri.

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Por qué no juega Marcus Rashford

Rashford no juega de titular porque Tuchel decidió hacer un cambio táctico en la ofensiva. El entrenador alemán optó por modificar los extremos después del partido anterior contra República Democrática del Congo.

El XI inicial de Inglaterra, donde Rashford brilla por su ausencia (Selección de Inglaterra).

El opaco rendimiento de Inglaterra en ese encuentro dejó dudas en algunos sectores del ataque, y Rashford fue uno de los futbolistas que perdió terreno. Tuchel buscó más desequilibrio, intensidad y profundidad para enfrentar a México en un escenario exigente y hostil como el Azteca.

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Quién reemplaza a Marcus Rashford

El lugar del ex Manchester United en el once lo ocupa Anthony Gordon. El extremo de 25 años se ganó la oportunidad después de su buen ingreso ante RD Congo, donde asistió en los dos goles de Harry Kane y cambió el partido desde el banco.

De esta manera, Inglaterra sale con Bukayo Saka por una banda y Anthony Gordon por la otra, con Jude Bellingham como enlace y Kane como referencia de área.

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Rashford queda como una alternativa para el segundo tiempo, en caso de que Tuchel necesite velocidad y ataque directo contra una defensa mexicana que promete exigir mucho.