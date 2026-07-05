¿Por qué Julián Quiñones juega para México si nació en Colombia?

Julián Quiñones, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, defiende la camiseta de la Selección de México, pero su historia empezó muy lejos de las tierras aztecas.

Con un registro de tres goles y una asistencia, Julián Quiñones está demostrando ser una de las grandes cartas ofensivas de México en este Mundial 2026. Su potencia y velocidad lo convirtieron en un nombre cada vez más importante para el Tri, que este domingo 5 de julio enfrenta a Inglaterra en el mítico Estadio Azteca por los octavos de final.

Publicidad

Sin embargo, la historia del atacante de 29 años que juega en el Al-Qadsiah saudí no empezó en suelo azteca. Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, un municipio del departamento de Nariño, en Colombia.

ver también México vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 8vos del Mundial 2026

¿Por qué Julián Quiñones juega para México?

Quiñones juega para México porque se naturalizó mexicano y cumplió con los requisitos para representar al Tri. En octubre de 2023 recibió su carta de naturalización, después de varios años viviendo y jugando en el país. Ese documento fue el paso clave para que la Federación Mexicana de Fútbol pudiera llamarlo oficialmente.

El delantero no estaba bloqueado por Colombia a nivel mayor. Aunque había formado parte del radar del combinado cafetero y tuvo recorrido en categorías juveniles, nunca jugó un partido oficial con la selección absoluta. Por eso, cuando México aceleró por él, la puerta seguía abierta desde lo reglamentario.

Julian Quiñones le aporta potencia y explosividad al ataque mexicano (Getty Images).

Publicidad

Quiñones llegó a México muy joven, en 2015 y con tan solo 17 años, hizo allí casi toda su carrera profesional, ganó títulos, formó una familia y construyó su nombre en la Liga MX. Por eso eligió al Tri: fue una cuestión de pertenencia futbolística y de agradecimiento hacia el país que le abrió la puerta.

La historia de Julián Quiñones

De chico jugaba en Magüí Payán, una zona golpeada por la pobreza, el aislamiento y la violencia en el Pacífico colombiano. Más tarde salió rumbo a Cali para probarse en Fútbol Paz, un proyecto que trabajaba con jóvenes de regiones vulnerables y donde empezó a llamar la atención por su enorme potencial.

Publicidad

En esa etapa juvenil se hizo conocido por registros llamativos, como un partido en el que marcó ¡17 goles! Su rendimiento abrió el contacto con Tigres, que terminó llevándolo a México en 2015.

Quiñones vivió en México durante más de una década (Getty Images).

Publicidad

ver también La historia oculta detrás del festejo vikingo que hizo Noruega tras eliminar a Brasil del Mundial 2026

Desde ese momento, su vida cambió: pasó de buscar una oportunidad lejos de su pueblo a construir una carrera en el país que años después terminaría representando en un Mundial.