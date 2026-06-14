¿Por qué Serge Gnabry y Lennart Karl, figuras del Bayern Munich, no juegan con Alemania el Mundial 2026?

Alemania inicia su participación en la Copa del Mundo 2026, pero tiene dos ausencias claves, aquí te contamos el motivo.

Alemania llega al Mundial 2026 con una base fuerte, nombres de enorme jerarquía y el objetivo de dejar atrás sus últimas decepciones mundialistas. Pero en la previa del debut ante Curazao, una pregunta empezó a repetirse entre los hinchas: ¿por qué Serge Gnabry y Lennart Karl no juegan la Copa del Mundo con la Mannschaft?

La respuesta, en ambos casos, pasa por el estado físico. No se trata de una decisión estrictamente futbolística de Julian Nagelsmann ni de un castigo deportivo. Alemania perdió a dos futbolistas del Bayern Múnich por lesión, en momentos distintos de la preparación, y eso obligó al entrenador a modificar sus planes ofensivos.

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Por qué Serge Gnabry no juega el Mundial 2026

El caso de Serge Gnabry fue el primero en golpear la lista alemana. El extremo del Bayern Múnich quedó fuera de la convocatoria por lesión y no pudo estar disponible para el torneo. Su ausencia es importante porque se trata de un jugador con experiencia internacional, recorrido en Mundiales y capacidad para jugar por cualquiera de las bandas.

Gnabry no llegaba como una pieza menor. Aunque Alemania tiene nombres de sobra en ataque, el futbolista del Bayern ofrecía algo que no siempre abunda: desequilibrio, gol y oficio en partidos grandes. Sin él, Nagelsmann perdió una variante directa para acompañar a figuras como Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané, Kai Havertz o Nick Woltemade.

Esa baja abrió una puerta inesperada para Lennart Karl, una de las grandes joyas del Bayern Múnich. El joven atacante venía de una temporada de fuerte crecimiento y había entrado en la lista como una apuesta de presente y futuro. En Alemania lo miraban como uno de esos nombres capaces de aparecer desde el banco y cambiar el ritmo de un partido.

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Qué pasó con Lennart Karl

Pero Karl tampoco pudo llegar al Mundial. El juvenil sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento con la selección alemana y quedó descartado para toda la competencia. Fue un golpe duro para el jugador y también para Nagelsmann, que ya había perdido a Gnabry y veía en Karl una alternativa fresca para el frente de ataque.

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Tras la lesión, Alemania llamó a Assan Ouédraogo como reemplazante. El cambio también marca una diferencia de perfil: Karl era un atacante más relacionado con el desequilibrio y la llegada al área, mientras que Ouédraogo ofrece una variante más de mediocampo, con potencia física, recorrido y proyección.

La ausencia de ambos obliga a Alemania a apoyarse todavía más en sus otros nombres ofensivos. Musiala y Wirtz aparecen como los grandes generadores de juego, Sané gana peso como extremo y Havertz, Undav o Woltemade quedan como opciones para ocupar zonas de definición. El margen de variantes sigue siendo amplio, pero el plantel perdió dos cartas importantes del universo Bayern.

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Así, Serge Gnabry y Lennart Karl no juegan el Mundial 2026 con Alemania por lesión. Gnabry quedó fuera antes de la lista definitiva y Karl, que sí había sido convocado, debió bajarse después de lesionarse en plena preparación. Dos golpes distintos para Nagelsmann, que comienza la Copa del Mundo con menos profundidad ofensiva de la esperada.