¿Por qué no juega Antonio Rüdiger? El motivo de su ausencia en el debut de Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

Antonio Rüdiger no aparece como titular en el debut de Alemania ante Curazao por el Mundial 2026.

Las alineaciones de Alemania vs. Curazao ya salieron y una de las grandes sorpresas aparece en la defensa alemana: Antonio Rüdiger no será titular en el debut por el Mundial 2026.

El zaguero de Real Madrid comenzará en el banco de suplentes este domingo 14 de junio, en Houston, Texas, en el partido que abre el Grupo E para la selección dirigida por Julian Nagelsmann.

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Por qué Rüdiger no es titular con Alemania

El motivo de la ausencia del central de 33 años en el once inicial pasa por una decisión deportiva del entrenador, que en los últimos partidos fue probando y consolidando otras alternativas en la zaga. En ese contexto, Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah ganaron ventaja como pareja central para el estreno mundialista.

No hay que olvidarse de que Rüdiger viene de una etapa marcada por problemas físicos. Durante la preparación previa al Mundial, el defensor arrastró una lesión en el muslo y problemas en la rodillar que le hicieron perder minutos importantes con la selección. Aunque sigue siendo uno de los nombres de mayor jerarquía del plantel, Nagelsmann optó por priorizar a futbolistas que llegan con mejor actualidad para el inicio del torneo.

Antonio Rüdiger no será titular en el debut de los teutones ante Curazao (Getty Images).

Además, Die Mannschaft espera dominar la pelota ante los caribeños, jugar muchos metros en campo rival y defender lejos de su área. Para ese plan, Nagelsmann parece inclinarse por centrales con buena salida, lectura para jugar alto y capacidad para sostener ataques desde el primer pase. Rüdiger, más acostumbrado a contextos de duelos, coberturas agresivas y defensa de área, queda como una carta fuerte para otro tipo de partido.

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El XI inicial de Alemania, sin el defensa de Real Madrid (Instagram).

Jerarquía en el banquillo

Para Alemania, tener a Rüdiger en el banco también puede ser una ventaja. El defensor aporta experiencia, carácter y jerarquía internacional, cualidades que pueden ser decisivas si el partido se vuelve más físico de lo esperado o si Curazao consigue atacar espacios en transición. Nagelsmann sabe que puede recurrir a él durante el encuentro sin perder liderazgo defensivo.

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Antonio Rüdiger esperará su oportunidad desde el banco de suplentes (Getty Images).

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Así, Antonio Rüdiger no juega de titular ante Curazao porque Nagelsmann tomó una decisión táctica basada en forma reciente, ritmo competitivo y funcionamiento defensivo. No está descartado ni marginado: simplemente empieza el Mundial 2026 desde el banco, a la espera de una oportunidad para recuperar su lugar en una defensa alemana que todavía busca su mejor versión.

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En síntesis