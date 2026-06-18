¿Por qué Raúl Jiménez usa un protector en la cabeza en México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

El delantero mexicano tiene un look peculiar por su protección la cual tiene un motivo.

La selección de México afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando reciba a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara. El encuentro, programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica, podría dejar al primer clasificado del Grupo A a los dieciseisavos de final de la máxima cita futbolística.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con confianza tras imponerse por 2-0 a Sudáfrica en su presentación mundialista. El triunfo permitió al Tri colocarse en una posición privilegiada dentro del grupo, por lo que una nueva victoria frente a los asiáticos podría asegurar de manera anticipada su boleto a la siguiente ronda del Mundial.

Raúl Jiménez, símbolo de superación y esperanza para el Tri

Más allá del resultado conseguido en el debut, una de las imágenes que más llamó la atención fue la presencia de Raúl Jiménez utilizando su característico protector de cabeza. El delantero continúa utilizando esta protección desde la grave lesión sufrida en noviembre de 2020, cuando un choque accidental con David Luiz, durante un partido frente al Arsenal, le provocó una fractura de cráneo que puso en riesgo su carrera y su vida.

Aquel episodio marcó un antes y un después para el atacante mexicano. Tras una intervención quirúrgica de emergencia y una larga recuperación, Jiménez logró regresar a las canchas y reconstruir su carrera paso a paso. Su historia de perseverancia volvió a cobrar relevancia en el Mundial luego de conseguir su primer gol en una Copa del Mundo, una anotación que celebró con enorme emoción.

Después del encuentro ante Sudáfrica, el delantero compartió un emotivo mensaje recordando el camino recorrido. “Este gol no lo celebro solo yo, lo celebran mi familia, todos mis compañeros, los médicos, los fisioterapeutas y todas las personas que siempre me han apoyado y nunca dudaron de que volvería más fuerte”, expresó el atacante, quien también recordó la gravedad de la lesión que sufrió hace casi seis años.

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Ahora, con el respaldo de su afición y con la posibilidad de asegurar la clasificación, México buscará dar un paso más hacia sus objetivos mundialistas. Del otro lado estará una Corea del Sur que también ganó en la primera jornada y que intentará dar un golpe de autoridad. Todo está servido para un duelo que promete emociones y que podría comenzar a definir el futuro del Grupo A.

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