Vinicius Jr en la aplastante victoria de Brasil y extendió su impacto a las redes sociales, donde su posteo rompió la barrera del millón de interacciones en tiempo récord.

El amistoso en el mítico Estadio Maracaná sirvió como la despedida perfecta para la Selección de Brasil antes de emprender su viaje hacia Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo 2026.

La afición carioca esperaba un espectáculo y el equipo respondió con un contundente 6-2 ante Panamá, en una jornada donde el gran protagonista dentro y fuera del campo de juego fue Vinicius Jr.

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El enorme partido de Vinicius

El extremo del Real Madrid demostró desde el silbatazo inicial que llega al Mundial en un estado de forma intratable. Al primer minuto de juego, capitalizó un error en la salida del mediocampo panameño; aceleró con su explosividad característica y desenfundó un remate desde fuera del área que sirvió para abrir el marcador.

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Vinicius solo disputó los primeros 45 minutos, ya que Carlo Ancelotti decidió reemplazarlo en el entretiempo para probar a otros jugadores y dosificar cargas físicas.

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Sin embargo, ese tiempo le fue más que suficiente para despedazar a Panamá, registrando un gol, una asistencia y tres tiros al arco. Desbordó constantemente por la banda izquierda y se mostró asociativo, dejando claro que es el arma ofensiva más peligrosa del equipo.

Su mensaje viral tras la goleada

Tras su brillante actuación, el crack brasileño no tardó en compartir su alegría con el mundo entero. En su cuenta de Instagram, publicó una serie de imágenes del encuentro acompañadas por la leyenda: “El Maracaná es mi hogar. Que bueno es jugar con el apoyo de todos ustedes. A por el sexto!!! VAMOS BRASIL”.

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Una de las imágenes que compartió Vinicius en su cuenta de Instagram.

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La respuesta de los fanáticos fue una locura absoluta. En tan solo una hora de haber sido posteada, la publicación de “Vini” superó sin problemas la barrera del millón de likes.

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Semejante capacidad de movilización no es de extrañarse, considerando que el extremo paulista cuenta con una masiva comunidad de 59,7 millones de seguidores en la plataforma.

En síntesis

Vinicius Jr fue la figura indiscutida del primer tiempo, anotando al minuto uno y aportando una asistencia antes de descansar en el complemento.

La publicación del delantero festejando el triunfo alcanzó 1 millón de “me gusta” en apenas una hora.

Con el mensaje “A por el sexto”, el jugador del Real Madrid reafirmó que la meta de Brasil es coronarse campeón en la inminente Copa del Mundo 2026.

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