Tim Payne se acordó de Costa Rica tras firmar con Olimpia: el mensaje que ningún tico esperaba ver en pleno Mundial 2026

El popular jugador neozelandés tendrá una nueva aventura en su carrera y lo hace con Costa Rica en la mente.

Tim Payne pasó de ser el jugador menos conocido del Mundial 2026 a cerrar un salto inesperado hacia el fútbol de Sudamérica. El defensor de Nueva Zelanda es nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay, club que ganó tres Copas Libertadores y es uno de los equipos con más historia dentro del continente.

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El acuerdo se cerró con el futbolista y con Wellington Phoenix durante la semana, algo que sin duda alguna dio de qué hablar y el futbolista rompió el silencio tras el fichaje, dedicándole unas palabras a Costa Rica.

Tim Payne y su amor por Costa Rica

El popular futbolista neozelandés está bastante vinculado al país tico, luego que se diera a conocer que su esposa nació en dicha nación, por lo que es algo que él mismo se siente orgulloso y lo confirmó con el mensaje tras su fichaje por Olimpia.

Este cambio a Olimpia no fue una decisión fácil, pero se siente correcto. Mi esposa es de Costa Rica y nuestro hijo habla español… es como volver a casa de alguna manera Olimpia es un club enorme con una historia gigantesca.

48 títulos de liga y 3 Copas Libertadores… este es un verdadero paso adelante No puedo esperar a ponerme esa camiseta y darlo todo

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¿Quién es Tim Payne y por qué es tan famoso?

Payne tiene 32 años, nació el 10 de enero de 1994 y lleva seis temporadas con el equipo de la A-League de Australia. Su posición natural es la de lateral derecho, aunque durante su carrera también actuó como defensor central y mediocampista.

El mundialista neocelandés se volvió ultra-viral después de una campaña iniciada por el creador argentino Valen Scarsini, conocido como Elscarso, quien buscó al futbolista “menos conocido” del Mundial para convertirlo en protagonista del torneo.

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El experimento explotó en redes: Payne pasó de tener menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar el millón en pocos días, recibiendo miles de mensajes de argentinos y una ola de apoyo que cruzó fronteras.