Ranking FIFA: cuál es la diferencia entre Marruecos y Escocia y por qué puede ser clave en la clasificación

El Ranking FIFA no es el primer criterio de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026, pero puede aparecer como último recurso.

Marruecos y Escocia llegan a su cruce por el Grupo C del Mundial 2026 separados por una distancia importante en el Ranking FIFA que ahora se va actualizando partido a partido. El dato puede tener peso no solo para medir el favoritismo previo, sino también porque en esta Copa del Mundo el ranking puede aparecer como criterio de desempate si dos o más selecciones terminan igualadas en todos los apartados anteriores.

Marruecos aparece actualmente en el puesto 6° del ranking masculino, mientras que Escocia ocupa el 37° lugar. La diferencia entre ambos es de 31 puestos a favor de los Leones del Atlas.

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Sin embargo, los escoceses llegan al partido de este viernes en el Boston Stadium como líderes después de vencer 1-0 a Haití, mientras que los marroquíes vienen de empatar 1-1 ante Brasil en su debut.

Qué puesto ocupa Marruecos en el Ranking FIFA

Marruecos ocupa actualmente el puesto 6° del Ranking FIFA masculino, una ubicación que lo mantiene entre las selecciones mejor posicionadas del Mundial 2026.

Ese lugar no es casualidad. Los Leones del Atlas vienen de consolidarse como una potencia africana y de sostener el impulso de su gran campaña en Qatar 2022, donde alcanzaron las semifinales y marcaron un hito para el fútbol del continente.

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En este Mundial, Marruecos ya dio una señal fuerte: empató 1-1 ante Brasil, una selección ubicada apenas un puesto por encima en el ranking. Ese resultado reforzó la idea de que el equipo marroquí no llega como sorpresa, sino como una selección capaz de competir contra rivales de máxima jerarquía.

Qué puesto ocupa Escocia en el Ranking FIFA

Escocia ocupa actualmente el puesto 37° del Ranking FIFA masculino. Está bastante por debajo de Marruecos, pero llega al partido con una ventaja concreta en la tabla del grupo: ganó en su debut y suma 3 puntos.

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La selección escocesa venció 1-0 a Haití en la primera fecha y empezó el Mundial de la mejor manera. Ese triunfo le dio margen, confianza y la posibilidad de clasificarse a los 16avos de final si vuelve a ganar.

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El ranking marca una diferencia clara con Marruecos, pero el presente del grupo pone a Escocia en una posición fuerte. El equipo de Steve Clarke llega por encima en la tabla, aunque enfrente tendrá a un rival mejor ubicado y con mayor respaldo estadístico.

Por qué el Ranking FIFA puede ser clave en el Mundial 2026

El Ranking FIFA no es el primer criterio de desempate en la fase de grupos, pero puede aparecer como último recurso si todos los criterios deportivos anteriores no logran separar a dos o más equipos.

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En el Mundial 2026, si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos dentro de un grupo, primero se miran los partidos entre los equipos empatados. Después entran la diferencia de gol, los goles convertidos y la conducta deportiva.

El Ranking FIFA le da ventaja a Marruecos sobre Escocia (Getty Images).

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Si la igualdad continúa, el Ranking FIFA puede definir la posición. Ahí Marruecos tiene ventaja sobre Escocia. Si ambos terminan empatados en puntos y todos los criterios previos quedan igualados, el equipo marroquí partiría mejor posicionado por su lugar en el ranking.

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Cómo está el Ranking FIFA del Grupo C

El Grupo C tiene una particularidad fuerte: dos selecciones aparecen dentro del Top 10 mundial. Brasil y Marruecos están muy cerca en el ranking, mientras que Escocia y Haití aparecen bastante más abajo.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo: