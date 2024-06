La Selección de Uruguay dio su primer golpe sobre la mesa en la Copa América 2024 al vencer 3-1 a la Selección de Panamá, logrando debutar con el pie derecho en el certamen. Esto, a pesar de que los panameños pusieron en peligro a los uruguayos en algún lapso del encuentro.

Sin embargo, una de las imágenes que captó la atención durante el triunfo de Uruguay sobre Panamá en la Copa América fue la temprana salida del zaguero del Barcelona, Ronald Araújo. El jugador mismo se encargó de tranquilizar a los hinchas explicando lo sucedido.

La situación por la que Araújo abandonó el terreno de juego

“Cuando entré al vestuario me sentí muy mal. Me bajó la presión y me mareé bastante. Casi me desmayo y por eso no pude seguir jugando. Demasiado calor y tal vez no cuidé bien la hidratación durante el día”, aseguró Araújo en zona mixta. Al igual, añadió que ya está pensando en el próximo partido ante Bolivia y que se encuentra en plenas condiciones para competir.

El incidente resalta los desafíos que enfrentan los jugadores en condiciones climáticas extremas en Estados Unidos, donde el calor y la humedad alcanzan niveles significativos. Estas condiciones pueden afectar el rendimiento físico y la salud de los deportistas, requiriendo una preparación meticulosa en cuanto a hidratación y adaptación al clima.

Araújo, clave en la defensa de Uruguay, dejó en claro que el equipo está enfocado en mantenerse competitivo a pesar de los desafíos ambientales. Con la vista puesta en el siguiente encuentro frente a Bolivia, el jugador uruguayo espera contribuir al éxito de su selección en la Copa América, demostrando que está listo para superar cualquier obstáculo que se presente en el camino hacia la victoria.

Nahitan Nández también se vio afectado

Por su parte, Nahitan Nández también aseguró que la fatiga le pasó factura: “Hubo cansancio general porque por momentos tuvimos un ritmo muy alto. En el segundo bajamos un poco y por ahí no supimos mantenerlo, pero este equipo tiene eso de que en los momentos de dificultad aparecen los jugadores desequilibrantes y pudimos lograr los dos goles que nos dieron tranquilidad”, manifestó.