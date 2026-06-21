¿Por qué Ronald Araújo no juega hoy en Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Ronald Araújo se pierde el partido de Uruguay contra Cabo Ver por la fecha 2 del Grupo H de la Copa del Mundo. Aquí el motivo.

La selección de Uruguay no solo piensa en el planteamiento táctico para enfrentar a Cabo Verde en Miami, sino también en la enfermería. El entrenador Marcelo Bielsa confirmó que no podrá contar Ronald Araújo quién continúan recuperándose de su respectiva lesión y quedó descartado para la segunda jornada del Mundial 2026.

La situación es preocupante de cara al futuro cercano, ya que está en duda para el decisivo choque de la última fecha de la fase de grupos contra España.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cuántos puestos lo separan de Uruguay en el Mundial 2026

El motivo por el que Araújo no juega

El panorama es complejo para el defensor, quien trabaja bajo una planificación médica especial en la concentración charrúa, pero que se pierden el juego ante los caboverdianos.

El jugador del Barcelona sufrió una microrrotura muscular en el gemelo el pasado 4 de junio. Tras perderse el debut ante Arabia Saudita y este juego contra Cabo Verde, los médicos ven muy difícil que logre recuperarse a tiempo para enfrentar a los españoles, pues no quieren arriesgarlo a una recaída, pero quedan algunos días para saberlo.

El 11 titular de Uruguay ante Cabo Verde

Ante estas baja, Marcelo Bielsa ya definió la alineación titular que buscará los tres puntos este domingo ante la sorpresa africana. Uruguay saltará a la cancha con:

Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en la defensa; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte en el mediocampisto; dejando en el ataque a Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

Publicidad

Publicidad

ver también Cuál es el ranking FIFA de Cabo Verde y cuántos puestos lo separan de Uruguay en el Mundial 2026

En resumen

El defensor Ronald Araújo quedó totalmente descartado para el partido de este domingo debido a una lesión muscular.

quedó totalmente descartado para el partido de este domingo debido a una lesión muscular. El cuerpo médico ve muy difícil que el futbolista del Barcelona logre recuperarse a tiempo para enfrentar a España en la última jornada.

Araujo trabaja con un plan especial para sanar su microrrotura en el gemelo, pero los médicos prefieren no apurarlo para evitar que vuelva a lesionarse.

Tweet placeholder