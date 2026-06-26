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¿Por qué no juega Ronald Araújo hoy en Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

El zaguero central de Uruguay volverá a perderse un nuevo encuentro de los Charrúas en esta Copa del Mundo.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El defensor del Barcelona no estará ante España.
© Getty ImagesEl defensor del Barcelona no estará ante España.

Este viernes 26 de junio se disputa la última fecha del Grupo H del Mundial 2026. En el segundo turno, Uruguay enfrenta a España con la obligación de sacar los tres puntos para clasificar a la próxima instancia y no depender de los resultados de los demás.

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El seleccionado charrúa que comanda Marcelo Bielsa no tendrá nuevamente entre los titulares a Ronald Araújo, quien todavía no pudo hacer su debut en lo que va de la Copa del Mundo. El zaguero central del Barcelona no está recuperado al 100 de su lesión.

El defensor sufrió un desgarro muscular en uno de sus gemelos antes del inicio del Mundial. Por este motivo, viajó a España en plena concentración de la Celeste para realizarse un tratamiento especial y poder recuperarse lo más pronto posible.

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No pudo estar presente en los duelos ante Arabia Saudita y el último contra Cabo Verde. Sin embargo, este viernes estará en el banco de suplentes contra la Roja. Según los médicos del seleccionado uruguayo, podría jugar media hora en la última jornada.

En la zaga defensiva, Marcelo Bielsa volvería a intentar con Sebastián Cáceres y Mathías Olivera. Su ingreso en la segunda parte dependerá de cómo se dé el resultado contra el combinado español. Podría ser clave si Uruguay necesita defender el marcador.

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El 11 de Uruguay para enfrentar a España

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte, Bentacur, Valverde; Canobbio, Maxi Araújo y Fede Viñas. DT: Marcelo Bielsa.

En resumen

  • Uruguay enfrenta hoy a España con la necesidad de ganar para clasificar en el Mundial 2026.
  • El defensor Ronald Araújo iniciará en el banco de suplentes al no estar recuperado al 100% de un desgarro.
  • Los futbolistas Sebastián Cáceres y Mathías Olivera repetirán como la zaga central titular de Marcelo Bielsa.
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