¿Por qué no juega Richard Ríos en Colombia vs. Ghana por los 16avos del Mundial 2026?

Colombia ya confirmó el once titular para el duelo ante Ghana y no tendrá a Richard Ríos.

Este viernes 3 de julio, la Selección de Colombia se mide ante Ghana por los 16avos del Mundial 2026. El combinado cafetero buscará meterse nuevamente en los octavos de final después de ocho años, tras lo hecho en Rusia 2018.

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Después de haber clasificado como líder del Grupo K, los dirigidos por Néstor Lorenzo se cruzan contra uno de los mejores terceros. El encuentro que se disputará en Kansas City ya tiene las alineaciones confirmadas por ambos lados.

Por el lado de Colombia, Richard Ríos no estará entre los titulares para este cruce definitivo. Nuevamente, el mediocampista del Benfica se queda afuera del once inicial de los Cafeteros, tal como sucedió en los tres compromisos que tuvieron en esta Copa del Mundo 2026.

ver también Colombia vs. Ghana EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto del partido de 16avos de final del Mundial 2026

Ríos ingresó desde el banco de suplentes en los tres enfrentamientos de la fase de grupos. Hasta el momento, sumó 53 minutos en lo que va del campeonato mundial. Ante Portugal en el empate sin goles, fue cuando más tiempo lo utilizó el DT argentino.

El del Benfica puede ingresar por alguno de los tres del mediocampo que elige Lorenzo. Este viernes, serán titulares en la zona del medio Gustavo Puerta, Jefferson Lerma y Jhon Arias.

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Los 11 de Colombia para enfrentar a Ghana

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.