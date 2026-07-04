Francia sale beneficiada: FIFA confirma la noticia que perjudica a Argentina y España en pleno Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 no solo mantiene abierta la lucha por el título, sino que también ha provocado importantes movimientos en el Ranking FIFA, cuya actualización se realiza en tiempo real durante el desarrollo del torneo. Desde el inicio de la competencia, el pasado 11 de junio, los resultados han tenido un impacto directo en la clasificación mundial de las selecciones.

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La disputa por el primer lugar se ha concentrado entre Francia y Argentina, dos de las principales candidatas al campeonato. Sin embargo, el rendimiento de ambas escuadras en las rondas iniciales ha provocado un cambio en la cima de la clasificación, favoreciendo al conjunto europeo.

Francia aprovecha su paso perfecto y toma ventaja

Después de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final y el inicio de los octavos de final, Francia logró arrebatarle el primer lugar a Argentina gracias a una campaña impecable. Los dirigidos por Didier Deschamps han ganado sus cinco partidos en el torneo, superando a Senegal, Irak, Noruega, Suecia y Paraguay, resultados que les permitieron escalar hasta la cima del escalafón mundial.

Por su parte, la Albiceleste perdió terreno pese a mantenerse con vida en la competencia. El equipo argentino consiguió victorias frente a Argelia, Austria y Jordania, pero cedió puntos al empatar en el tiempo reglamentario contra Cabo Verde, selección a la que posteriormente eliminó durante el tiempo extra.

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A pesar de haber cedido el liderato, Argentina todavía tiene margen para reducir la diferencia con los franceses. Su próximo compromiso será frente a Egipto en los octavos de final, un rival que, al menos en el papel, luce accesible y podría permitirle sumar una importante cantidad de puntos para acercarse nuevamente a la primera posición del Ranking FIFA.

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Mientras el Mundial entra en su etapa decisiva, cada victoria no solo acerca a las selecciones al sueño de levantar la copa, sino que también influye en la clasificación internacional. Francia disfruta por ahora del liderato gracias a su rendimiento perfecto, aunque Argentina continúa al acecho en una batalla que promete mantenerse hasta las últimas instancias del torneo.