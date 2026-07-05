Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 5 de julio, a qué hora y dónde ver

Todos los detalles de los partidos de hoy por los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa este domingo 5 de julio con dos partidos por los octavos de final. La jornada tendrá acción en Estados Unidos y México, con dos cruces de alto impacto y un lugar en los cuartos de final en juego.

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ver también Brasil vs. Noruega: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

La actividad comenzará con Brasil vs. Noruega en el MetLife Stadium de East Rutherford y continuará con México vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Será un día marcado por la presencia de una de las grandes candidatas, la potencia goleadora de Erling Haaland y un duelo cargado de tensión en el Azteca.

Para Centroamérica, habrá fútbol desde la tarde hasta la noche. A continuación, repasamos quiénes juegan hoy, a qué hora será cada encuentro y dónde verlos EN VIVO en la región.

Brasil vs. Noruega: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Brasil y Noruega abrirán la jornada de este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Estos son los horarios para Centroamérica:

2:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 3:00 p. m.: Panamá.

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Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX, FOX+ y Teletica.

FOX, FOX+ y Teletica. Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TV Max.

Tigo Sports, FOX, RPC y TV Max. Guatemala: Tigo Sports.

Tigo Sports. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Tigo Sports, FOX y Telecadena. El Salvador: Tigo Sports, FOX y Canal 4.

Tigo Sports, FOX y Canal 4. Nicaragua: Tigo Sports.

Brasil llega después de vencer 2-1 a Japón en una remontada agónica, con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli. El equipo de Carlo Ancelotti atraviesa un buen momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos.

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Noruega, por su parte, viene de superar 2-1 a Costa de Marfil con un gol decisivo de Erling Haaland a los 86 minutos. El equipo de Stale Solbakken no parte como favorito, pero tiene argumentos para competir: orden, potencia física y figuras como Martin Odegaard, Antonio Nusa y el propio Haaland.

México vs. Inglaterra: hora, sede y dónde ver EN VIVO

México e Inglaterra cerrarán la jornada de este domingo por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Ciudad de México, con el Tri como local y en un escenario que aparece como uno de los grandes factores de la previa.

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Estos son los horarios para Centroamérica:

6:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 7:00 p. m.: Panamá.

El encuentro comenzará a las 7:00 p. m. en Ciudad de México, 9:00 p. m. ET y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos.

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Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+ y Teletica.

FOX+ y Teletica. Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.

Tigo Sports, FOX y Canal 11. Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena.

Tigo Sports, FOX y Telecadena. El Salvador: Tigo Sports.

Tigo Sports. Nicaragua: Tigo Sports.

Tigo Sports. Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TV Max.

México llega con una racha perfecta: cuatro victorias y sin goles en contra en el Mundial. En la ronda anterior venció 2-0 a Ecuador, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y ahora buscará aprovechar el peso del Azteca para dar otro golpe ante una potencia europea.

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Inglaterra llega después de remontar y vencer 2-1 a Congo, con un doblete de Harry Kane en el tramo final. El equipo de Thomas Tuchel tiene jerarquía, pero también afrontará un contexto exigente: la altura de la capital mexicana, el ambiente del Azteca y una previa atravesada por polémicas, reclamos y versiones sobre posibles cambios de horario.

Qué pasa si hay empate en los partidos de hoy

Los dos partidos de este domingo corresponden a los octavos de final del Mundial 2026, por lo que no pueden terminar igualados.

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Si Brasil vs. Noruega o México vs. Inglaterra empatan después de los 90 minutos, se jugará tiempo extra. Serán dos períodos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad se mantiene después de los 120 minutos, el clasificado a los cuartos de final se definirá por penales.

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