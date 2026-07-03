¿Por qué no juega Luis Suárez en Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Luis Suárez quedó fuera del once titular de Colombia ante Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026.

Colombia enfrenta este viernes a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que puede marcar otro paso importante para la selección de Néstor Lorenzo. El equipo cafetero llega con la ilusión de meterse entre los 16 mejores del torneo, pero la previa dejó una sorpresa fuerte en el once inicial.

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Una de las decisiones del técnico argentino que más llamó la atención fue la ausencia de Luis Javier Suárez entre los titulares. El delantero del Sporting de Portugal comenzará el partido desde el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Luis Suárez?

La ausencia de Luis Suárez en el equipo titular no se debe a una suspensión. Tampoco aparece vinculada a una lesión informada en la previa. El motivo principal es futbolístico: Lorenzo entendió que, para enfrentar a Ghana, Colombia necesitaba otro tipo de centrodelantero desde el inicio.

Nestor Lorenzo decidió dejar en el banco a Luis Suárez (Getty Images).

Suárez ofrece movilidad, ataques al espacio y buena capacidad para romper líneas, pero Córdoba le da al equipo una referencia más fija dentro del área. Ante una selección ghanesa potente, física y con centrales fuertes, el entrenador colombiano eligió un perfil de delantero más preparado para chocar, descargar y sostener pelotas largas.

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Jhon Córdoba, el elegido por Lorenzo

Jhon Córdoba será el encargado de ocupar el lugar de Luis Suárez en el ataque de Colombia. Su presencia le permite al equipo tener más peso en los centros, mayor capacidad para fijar marcas y una salida directa si Ghana presiona alto o corta los circuitos de juego en la mitad de la cancha.

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De todos modos, la suplencia de Suárez no lo deja fuera del partido. El delantero queda como una variante importante para el segundo tiempo, especialmente si Colombia necesita más movilidad, atacar espacios o cambiar el ritmo en los metros finales. Lorenzo eligió empezar con Córdoba, pero Suárez sigue siendo una carta fuerte para el complemento.