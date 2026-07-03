Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

¿Por qué no juega Luis Suárez en Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Luis Suárez quedó fuera del once titular de Colombia ante Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Luis Suárez no es titular vs. Ghana.
© Getty.Luis Suárez no es titular vs. Ghana.

Colombia enfrenta este viernes a Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que puede marcar otro paso importante para la selección de Néstor Lorenzo. El equipo cafetero llega con la ilusión de meterse entre los 16 mejores del torneo, pero la previa dejó una sorpresa fuerte en el once inicial.

Publicidad

Una de las decisiones del técnico argentino que más llamó la atención fue la ausencia de Luis Javier Suárez entre los titulares. El delantero del Sporting de Portugal comenzará el partido desde el banco de suplentes.

Argentina 1-1 Cabo Verde EN VIVO: ¡se define en el tiempo extra! – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

ver también

Argentina 1-1 Cabo Verde EN VIVO: ¡se define en el tiempo extra! – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

¿Por qué no juega Luis Suárez?

La ausencia de Luis Suárez en el equipo titular no se debe a una suspensión. Tampoco aparece vinculada a una lesión informada en la previa. El motivo principal es futbolístico: Lorenzo entendió que, para enfrentar a Ghana, Colombia necesitaba otro tipo de centrodelantero desde el inicio.

Nestor Lorenzo decidió dejar en el banco a Luis Suárez (Getty Images).

Nestor Lorenzo decidió dejar en el banco a Luis Suárez (Getty Images).

Suárez ofrece movilidad, ataques al espacio y buena capacidad para romper líneas, pero Córdoba le da al equipo una referencia más fija dentro del área. Ante una selección ghanesa potente, física y con centrales fuertes, el entrenador colombiano eligió un perfil de delantero más preparado para chocar, descargar y sostener pelotas largas.

Publicidad

Jhon Córdoba, el elegido por Lorenzo

Jhon Córdoba será el encargado de ocupar el lugar de Luis Suárez en el ataque de Colombia. Su presencia le permite al equipo tener más peso en los centros, mayor capacidad para fijar marcas y una salida directa si Ghana presiona alto o corta los circuitos de juego en la mitad de la cancha.

Tweet placeholder
Publicidad
Paraguay vs. Francia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

ver también

Paraguay vs. Francia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

De todos modos, la suplencia de Suárez no lo deja fuera del partido. El delantero queda como una variante importante para el segundo tiempo, especialmente si Colombia necesita más movilidad, atacar espacios o cambiar el ritmo en los metros finales. Lorenzo eligió empezar con Córdoba, pero Suárez sigue siendo una carta fuerte para el complemento.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Por qué no juega Richard Ríos en Colombia vs. Ghana?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Richard Ríos en Colombia vs. Ghana?

Colombia vs. Ghana EN VIVO: minuto a minuto
Mundial 2026

Colombia vs. Ghana EN VIVO: minuto a minuto

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 3 de julio, a qué hora y dónde ver
Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 3 de julio, a qué hora y dónde ver

Colombia vs. Ghana: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026
Mundial 2026

Colombia vs. Ghana: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo