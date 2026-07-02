Colombia vs. Ghana: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

Conozca todos los detalles de cómo ver Colombia vs. Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026.

Colombia y Ghana se enfrentan este viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a una selección colombiana invicta contra un equipo ghanés que logró sostenerse con vida en un grupo exigente.

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El equipo de Néstor Lorenzo llega como líder del Grupo K, con 7 puntos y una fase inicial sin derrotas. Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, avanzó desde el Grupo L con 4 unidades, después de cerrar la zona con una derrota 2-1 ante Croacia, pero con el boleto a los 16avos ya asegurado.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Quien continúe enfrentará en octavos de final al ganador de Suiza vs. Argelia.

A qué hora juegan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

7:30 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 8:30 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 8:30 p. m. en Kansas City, 9:30 p. m. ET y 6:30 p. m. PT en Estados Unidos.

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Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ghana en Centroamérica

Costa Rica: FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX.

FOX, FOX+, TDMAX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Tigo Sports Panamá, TVMax y ViX. Guatemala: Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX.

Chapin TV, FOX Guatemala, TeleOnce Guatemala, Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX.

Canal 4 El Salvador, FOX El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.

Cómo llega Colombia al partido contra Ghana

Colombia llega a los 16avos de final con una de las campañas más sólidas de la primera fase. El equipo de Néstor Lorenzo terminó como líder del Grupo K con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate, y avanzó invicto a la etapa de eliminación directa.

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La Tricolor viene de igualar 0-0 ante Portugal, un resultado que le alcanzó para quedarse con el primer lugar de la zona. Más allá de que no pudo romper el marcador, el equipo dejó una imagen positiva: manejó más tiempo la pelota, generó más remates que su rival y sostuvo el control durante varios tramos frente a una selección de jerarquía.

El presente también acompaña. Colombia suma cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco partidos, una racha que refuerza la confianza de un equipo que llega con funcionamiento, variantes ofensivas y una estructura cada vez más reconocible.

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De cara al cruce en Kansas City, el objetivo será sostener la solidez que mostró en la fase de grupos y evitar que Ghana pueda correr con espacios. La principal duda pasa por la inclusión o no de Johan Mojica.

Cómo llega Ghana al partido contra Colombia

Ghana llega a esta llave después de una clasificación más ajustada. El equipo de Carlos Queiroz terminó con 4 puntos en el Grupo L y logró avanzar a los 16avos de final pese a perder 2-1 ante Croacia en su última presentación.

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Esa derrota no le impidió seguir en carrera, pero sí dejó una señal clara sobre el perfil del equipo: Ghana compite, sostiene la intensidad y puede meterse en partido incluso ante rivales de mayor oficio, aunque también concede situaciones que pueden costarle caro en una eliminatoria.

En sus últimos cinco encuentros, la selección africana registra una victoria, dos empates y dos derrotas. No llega con la regularidad de Colombia, pero sí con herramientas para incomodar: potencia física, velocidad por fuera y atacantes capaces de lastimar cuando encuentran espacios en transición.

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Para Ghana, el desafío será cerrar caminos hacia Luis Díaz, no perder duelos en la mitad de la cancha y aprovechar cada recuperación para salir rápido. La baja de Jerome Opoku, quien figura como no disponible, obliga a Carlos Queiroz a ajustar piezas en defensa para enfrentar a una Colombia con varias alternativas ofensivas.

Colombia vs. Ghana: control cafetero contra potencia africana

El partido en Kansas City puede tener un desarrollo de mucha intensidad. Colombia buscará hacerse fuerte con la pelota, apoyarse en James Rodríguez para manejar los tiempos y activar por los costados a Jhon Arias y Luis Díaz.

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Ghana, en cambio, intentará llevar el juego a un escenario más físico. Si logra cortar circuitos en la mitad de la cancha y salir rápido con Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana, puede encontrar espacios para complicar a la defensa colombiana.

La clave estará en la paciencia. Colombia parte con mejores números y más estabilidad, pero necesitará evitar pérdidas innecesarias y no permitir que Ghana corra. En una llave de eliminación directa, un error aislado puede cambiar por completo el partido.

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Posibles alineaciones de Colombia vs. Ghana

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre Colombia y Ghana por los 16avos de final del Mundial 2026.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, James Rodríguez, Gustavo Puerta; Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

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Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Thomas Partey; Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Kamaldeen Sulemana. DT: Carlos Queiroz.

Quién es el árbitro de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

El árbitro designado para Colombia vs. Ghana será Clément Turpin, de Francia.

Árbitro principal: Clément Turpin (Francia).

Clément Turpin (Francia). Asistente 1: Nicolas Danos (Francia).

Nicolas Danos (Francia). Asistente 2: Benjamin Pagès (Francia).

Benjamin Pagès (Francia). Cuarto árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (España).

Alejandro José Hernández Hernández (España). VAR: Jérôme Brisard (Francia).

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Qué pasa si Colombia y Ghana empatan

Si Colombia y Ghana empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.