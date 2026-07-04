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Polémica con Kylian Mbappé: su desplante al arquero de Paraguay y la respuesta que genera repudio en el Mundial 2026

Kyllian Mbappé quedó en el centro de las críticas tras el triunfo ante la Albirroja: Orlando Gill intentó saludarlo después del pitazo final, pero el delantero siguió de largo para festejar la clasificación.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Polémica con Mbappé: su desplante al arquero de Paraguay y la respuesta que genera repudio
Polémica con Mbappé: su desplante al arquero de Paraguay y la respuesta que genera repudio

Francia sufrió más de lo esperado, pero logró vencer 1-0 a Paraguay y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. En un partido durísimo, trabado y cargado de tensión, el equipo europeo encontró la diferencia mínima y dejó afuera a una Albirroja que compitió hasta el último minuto.

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La Albirroja se despidió del torneo con una actuación combativa, sostenida en varios pasajes por Orlando Gill, uno de los grandes protagonistas del partido. El joven arquero volvió a responder para mantener con vida a su selección ante una Francia que tuvo que trabajar mucho más de lo previsto, y solo logró encontrar la ventaja mediante un penal ejecutado por su capitán, Kylian Mbappé.

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Mbappé ignoró a Orlando Gil

Tras el pitazo final, Mbappé salió a festejar la clasificación francesa y pasó muy cerca de Gill, quien le extendió la mano en busca del saludo. Sin embargo, el delantero francés no respondió al gesto, siguió de largo y continuó celebrando de cara a la tribuna.

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La imagen no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios repudiaron el desplante del hombre del Real Madrid: Gill acababa de quedar eliminado del Mundial después de una actuación honorable y buscaba cerrar el partido con un saludo de respeto.

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“La ignorada que le mete Mbappe al pobre Orlando Gil”, “No me gustó lo que le hizó Mbappé a Gill”, “MBAPPE NO LE DIO LA MANO A GILL Y EMPEZÓ A GRITAR. SER NEFASTO MERECE PERDER SÍ O SÍ”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la plataforma X (ex Twitter).

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La respuesta de Mbappé

Mientras Francia ya piensa en los cuartos de final ante Marruecos, Kylian Mbappé envió un mensaje que promete terminar de desatar la polémica con los guaraníes.

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“Les mostramos a Paraguay que si quieren jugar sucio, nosotros también podemos jugar sucio…”, declaró el atacante galo, que con 27 años ya va en busca de su segundo título de Copa del Mundo. “Si tienes que meter las manos en la mierd*, sabemos cómo hacerlo. Sabemos cómo jugar al fútbol sucio. Pensaron que íbamos a llegar y jugar con esmoquin, pero ahí estábamos”, disparó.

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