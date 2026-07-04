Zlatan Ibrahimovic no duda: se pone del lado de Kylian Mbappé y golpea a Paraguay tras su eliminación del Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic analizó el tenso cruce de octavos de final que enfrentó a Francia con Paraguay, respaldando la actitud de los europeos y dejando una frase fiel a su estilo.

El choque de octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay dejó mucha tela para cortar. El ajustado triunfo 1-0 de los galos, sentenciado con un penal convertido por Kylian Mbappé tras la intervención del VAR, terminó con empujones en la cancha y declaraciones picantes.

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Como era de esperarse, la Albirroja de Gustavo Alfaro propuso un partido físico, de roce constante y al límite del reglamento para intentar neutralizar el poderío ofensivo de los europeos. La estrategia frustró por momentos a las estrellas de Les Bleus, pero no fue suficiente para evitar la eliminación guaraní.

Kylian Mbappé volvió a dar la cara en un momento complicado para Francia (Getty Images).

Mbappé quedó en el centro de la polémica

Mbappé, que tuvo un duelo lleno de insultos con los defensores Gustavo Gómez y Matías Galarza, y que luego se ganó el repudio de los fanáticos al negarle el saludo final a Orlando Gill, salió a disparar con todo en zona mixta contra la propuesta de Paraguay.

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“Paraguay no quería jugar al fútbol… y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos y fuimos mejores que ellos“, sentenció el delantero del Real Madrid. “Pensaron que íbamos a presentarnos de esmoquin… Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meter las manos en la mierda“.

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El aplauso de Zlatan para Les Bleus y la crítica a Paraguay

Atento a todo lo sucedido, Zlatan Ibrahimovic, hoy en su faceta de comentarista deportivo, no dudó un segundo en ponerse del lado de Mbappé y de la Selección de Francia.

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El mítico ex futbolista sueco valoró la madurez de Les Bleus para no entrar en el juego brusco que le propuso su rival desde el pitazo inicial hasta el final del encuentro: “Hoy, Francia tuvo compostura. Tenían que no dejarse provocar y lo lograron”, comenzó analizando.

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Con la honestidad brutal y el humor que siempre lo han caracterizado, Zlatan añadió: “Si yo hubiera jugado este partido me habrían sacado unas cuatro tarjetas rojas y habría mandado alguno al… no me gustan las provocaciones, pero son parte del juego”.

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Para cerrar su intervención, Ibrahimovic aplaudió la frialdad del equipo dirigido por Didier Deschamps para manejar el tramo final del encuentro: “Francia no se dejó provocar. Lo mejor que puedes hacer cuando te provocan es sonreír y no caer en el juego, como hizo Francia”.