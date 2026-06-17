¿Por qué no juega Fidel Escobar no juega hoy en Panamá vs Ghana por el Mundial 2026?

Fidel Escobar no fue tomado en cuenta para el debut de Panamá en el Mundial 2026

La Selección de Panamá está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista cuando este miércoles enfrente a Ghana en el Toronto Stadium, en un compromiso correspondiente a la primera jornada del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Los canaleros regresan al escenario más importante del fútbol tras su participación en Rusia 2018, aunque lo harán con una decisión que ha generado debate en las horas previas al encuentro.

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El técnico Thomas Christiansen sorprendió al dejar fuera del once inicial al defensor Fidel Escobar, uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel panameño. La ausencia del zaguero del Saprissa llamó la atención debido a que durante años ha sido una pieza habitual en la estructura defensiva de la selección canalera.

Fidel Escobar pierde su lugar para el estreno mundialista

La determinación del cuerpo técnico llega después de varias semanas en las que Escobar fue objeto de cuestionamientos por parte de la prensa y aficionados. Su rendimiento en los encuentros de preparación dejó dudas, especialmente por una evidente falta de ritmo competitivo y algunos errores puntuales que encendieron las alarmas de cara al debut mundialista.

Las críticas se intensificaron tras los últimos amistosos disputados por Panamá, donde el defensor no logró mostrar la solidez que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Ante ese panorama, Christiansen optó por realizar ajustes en la última línea y apostar por una variante que le brinde mayor seguridad frente a una selección ghanesa que destaca por su velocidad y potencia física.

La decisión representa un golpe para el experimentado defensor, quien llegaba al torneo con la ilusión de liderar la zaga canalera en una de las competencias más importantes de su carrera. Sin embargo, el estratega europeo dejó claro con esta elección que priorizará el momento futbolístico de cada jugador por encima de cualquier trayectoria o jerarquía dentro del grupo.

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Ahora todas las miradas estarán puestas en el desempeño de Panamá ante unas peligrosas Estrellas Negras, en un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el Grupo L. Mientras los canaleros buscan comenzar con una sorpresa en territorio canadiense, Fidel Escobar aguardará su oportunidad desde el banquillo, esperando volver a ganarse un lugar en los próximos compromisos del Mundial.

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