La BBC publicó un informe sobre lo ocurrido tras la final del Mundial 2026 y lo que parecía un catsigo asgurado, dio un giro inesperado.

Los incidentes que marcaron el tenso cierre de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium siguen dando de qué hablar. Tras la derrota por 1-0 de la Selección Argentina ante España, se desató un altercado entre jugadores y parte de los cuerpos técnicos cuando los europeos comenzaban a celebrar su éxito mundialista. En el centro de la escena quedó Leandro Paredes, quien protagonizó un fuerte cruce con el español Eric García y también con Gavi.

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En un principio, el sistema de información para comentaristas de la FIFA indicó que el árbitro Slavko Vincic había expulsado a Paredes por tomar a García del cuello. Sin embargo, la historia ha dado un giro inesperado: la BBC acaba de revelar que la tarjeta roja fue eliminada de los registros iniciales porque nunca existió:

“La tarjeta roja de Paredes fue anulada poco después y la FIFA ha confirmado a BBC Sport que no se tomó ninguna medida disciplinaria en ese momento”, escribió el periodista Dale Johnson en el mencionado medio.

A pesar de que la expulsión fue corregida, esto no significa que Paredes o la delegación argentina estén libres de consecuencias. La FIFA confirmó la apertura formal de una investigación y designó a un fiscal de disciplina y ética para evaluar a fondo los incidentes posteriores al silbatazo final.

Argentina terminó la final con una pelea que le costará cara.

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Posibles sanciones y multas en el horizonte

De acuerdo a la BBC, el expediente disciplinario no apunta únicamente a Leandro Paredes. También se encuentran bajo estricto escrutinio otros miembros del plantel, como Nahuel Molina, Thiago Almada y el ayudante de Lionel Scaloni, Roberto Ayala, quienes habrían estado involucrados de manera directa en los encontronazos.

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“Cualquier jugador o miembro del cuerpo técnico que sea hallado culpable por participar en el altercado podría enfrentarse a un período de suspensión”, aseguró el medio británico.

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La de Enzo Fernández fue la única roja registrada. (Getty Images)

“La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también corre el riesgo de recibir una multa económica”, se agregó y aclaró que éste no es el único frente abierto para Argentina ya que aún resta saber qué sucederá por lo ocurrido frente a Inglaterra:

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“La FIFA ya había iniciado un proceso de posibles acciones disciplinarias luego de que los jugadores exhibieran una pancarta apoyando los reclamos de su país sobre las Islas Malvinas tras la victoria por 2-1 en la semifinal contra Inglaterra”. BBC.

Por el momento, el único jugador argentino que oficialmente registró una tarjeta roja en la gran final fue Enzo Fernández, tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento de la etapa complementaria, lo que le valdrá a la AFA una multa económica.