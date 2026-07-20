“Falta de respeto”: Argentina recibe una grave acusación desde Inglaterra tras perder la final con España

La derrota albiceleste en la final del Mundial 2026 desató una ola de críticas, especialmente desde Inglaterra.

La final del Mundial 2026 dejó a España con la copa en las manos, pero el partido parece seguir jugándose afuera de la cancha. Desde Inglaterra salieron con los tapones de punta contra la Selección Argentina, destrozando la actitud de los jugadores tras la derrota.

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El dardo más fuerte lo tiró Adam Crafton, una de las plumas más pesadas del periodismo deportivo británico que escribe para The Athletic, en The New York Times, y quien fue elegido en 2024 como el Sports Writer of the Year.

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Pero ojo al contexto, que no es un dato menor: Crafton es inglés, y Argentina venía justamente de eliminar a Inglaterra en una semifinal peleadísima. Evidentemente, la herida británica sigue abierta.

“Malos perdedores”

En su artículo, Crafton fue directo al hueso y calificó el comportamiento de la Albiceleste como “irritable, petulante y desagradable”.

Al periodista no le gustó nada cómo asimiló el golpe el equipo de Lionel Scaloni. “Mientras los héroes españoles se reunían en el podio, sus oponentes argentinos, desaliñados y derrotados, les daban la espalda”, escribió, marcando que fue una “falta de respeto total” hacia los campeones.

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Para Crafton, Argentina intentó embarrar la cancha como lo hizo contra los ingleses en semifinales: provocando, pegando y buscando roña. El problema, según él, fue que España no entró en ese juego. Agarró la pelota, adormeció el partido y dejó a los sudamericanos expuestos.

No es la primera vez que Crafton critica con dureza a la Argentina. (x.com)

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Los apuntados de la final

El inglés no se anduvo con vueltas y dio nombres propios sobre lo que él consideró un “descenso a la anarquía”: a Enzo Fernández lo apuntó por hacerse expulsar por una “estupidez imprudente”.

A Leandro Paredes lo marcó como el villano favorito debido a la pelea del final. Mientras que ni Lionel Messi se salvó: al 10 lo tildó de “pasajero” durante el partido y, al recordar un cruce con Cucurella, dijo que Leo se quejó con el árbitro “como un niño que busca acusar a alguien con el maestro”.

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Paredes fue uno de los apuntados. (Getty Images)

Un cierre sin filtro

Por último Crafton destacó que España tuvo la “grandeza de hacerles el pasillo” de honor a los argentinos antes de la premiación, pero que la Albiceleste prefirió ignorarlos.

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Según el periodista, en lugar de mostrar respeto, los jugadores se fueron a cantar con su gente frente a la tribuna mientras los españoles levantaban los premios, algo que resumió con una frase lapidaria: “Al hacerlo, se menospreciaron a sí mismos frente al mundo”.

En síntesis

Adam Crafton criticó a Argentina calificándola de “irritable, petulante y desagradable” tras la final.

criticó a Argentina calificándola de “irritable, petulante y desagradable” tras la final. Enzo Fernández fue expulsado en la final del Mundial que Argentina perdió ante España.

fue expulsado en la final del Mundial que Argentina perdió ante España. Lionel Messi tuvo un cruce con Cucurella y fue tildado de “pasajero”.