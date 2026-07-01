Cuál es el ranking FIFA de Congo y cuántos puestos lo separan de Inglaterra en el Mundial 2026

El partido se jugará este miércoles 1° de julio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium.

República Democrática del Congo llega al partido contra Inglaterra por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia amplia en contra en el ranking FIFA, aunque con la confianza de haber sido una de las grandes historias de la fase de grupos.

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En la actualización previa al Mundial, Congo aparece en el puesto 46, mientras que Inglaterra ocupa el lugar 4. Es decir, entre ambas selecciones hay 42 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo europeo.

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El partido se jugará este miércoles 1° de julio en el Atlanta Stadium, nombre FIFA del Mercedes-Benz Stadium. Para Congo, será una oportunidad histórica; para Inglaterra, una obligación en su camino hacia las rondas decisivas.

Cuál es el ranking FIFA de Congo

Congo ocupa el puesto 46 del ranking FIFA, una ubicación que la deja lejos de Inglaterra en la comparación directa.

Sin embargo, el ranking no cuenta toda la historia de su Mundial. El equipo africano llegó al torneo con menos cartel que otras selecciones, pero compitió en un grupo exigente y consiguió avanzar desde una zona con Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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Su recorrido fue de menor a mayor. Empató con Portugal, perdió apenas por un gol ante Colombia y luego consiguió una victoria clave ante Uzbekistán para meterse entre los mejores terceros.

Cuál es el ranking FIFA de Inglaterra

Inglaterra está en el puesto 4 del ranking FIFA, 42 lugares por encima de Congo.

La ubicación confirma el peso de una selección que llegó al Mundial como una de las candidatas. Inglaterra tiene plantel profundo, figuras de elite y futbolistas acostumbrados a competir en las grandes ligas europeas.

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En la fase de grupos, el equipo de Thomas Tuchel terminó primero del Grupo L. Venció a Croacia, empató con Ghana y le ganó a Panamá para llegar invicto a los 16avos.

Cómo llegaron Congo e Inglaterra al cruce

Congo avanzó como una de las mejores terceras del Grupo K.

Sus resultados fueron:

Portugal 1-1 Congo

Colombia 1-0 Congo

Congo 3-1 Uzbekistán

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Inglaterra terminó primera del Grupo L, por encima de Croacia, Ghana y Panamá.

Sus resultados fueron:

Inglaterra 4-2 Croacia

Inglaterra 0-0 Ghana

Panamá 0-2 Inglaterra

Congo quiere que el ranking pese menos que su momento

La distancia de 42 puestos favorece claramente a Inglaterra, pero Congo ya demostró que puede competir contra rivales de mayor jerarquía.

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El empate ante Portugal fue una señal fuerte. La derrota mínima ante Colombia mantuvo al equipo con vida. Y la reacción ante Uzbekistán, con una victoria 3-1, terminó de confirmar que los Leopardos tienen recursos para sostener partidos de presión.

Para Congo, ganarle a Inglaterra sería una victoria histórica. No solo por avanzar a octavos, sino porque implicaría eliminar a una selección del top 5 mundial y una de las candidatas al título.

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Inglaterra busca imponer su jerarquía

Inglaterra llega mucho mejor ubicada en el ranking y con más recursos individuales.

El equipo inglés tiene talento, experiencia y variantes ofensivas. Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka son nombres capaces de cambiar un partido, aunque el equipo todavía necesita encontrar mayor continuidad en su juego.

Ante Congo, Inglaterra deberá evitar la ansiedad y sostener la concentración. El ranking la favorece de manera clara, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.

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Datos de Congo vs. Inglaterra