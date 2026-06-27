¿Por qué no juega Bernardo Silva hoy en Portugal vs. Colombia por el Mundial 2026?

Con las alineaciones ya confirmadas para el duelo entre Colombia y Portugal, una ausencia llamó inmediatamente la atención en el once titular europeo: Bernardo Silva arrancará el partido desde el banco de suplentes.

Este sábado, Portugal y Colombia se cruzan en el Miami Stadium para definir al líder del Grupo K del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan a esta tercera fecha con el boleto a los dieciseisavos de final en el bolsillo, luego de ganar sus dos primeros compromisos.

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Con las alineaciones ya confirmadas por el técnico Roberto Martínez, una ausencia llamó inmediatamente la atención en el once titular europeo: Bernardo Silva arrancará el partido desde el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Bernardo Silva?

El motivo detrás de esta decisión radica puramente en el nivel futbolístico que viene mostrando el mediocampista. El cuerpo técnico notó a un jugador falto de ritmo durante sus primeros minutos en la Copa del Mundo. Su rendimiento discreto ante RD Congo llevó al entrenador a buscar otras alternativas para este cierre de la fase de grupos.

Bernardo Silva no mostró un buen nivel en el debut de Portugal (Getty Images).

Martínez ya demostró en el pasado que no duda en sentar a sus figuras cuando el nivel no es el ideal. En la fecha FIFA de marzo, el estratega español tomó una medida idéntica y dejó al hombre del Manchester City fuera del equipo titular ante una merma en su rendimiento general.

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¿Quién lo reemplaza?

El lugar del experimentado volante será ocupado hoy por João Félix. El atacante del Al-Nassr que tiene un perfil más vertical que el de Bernardo Silva, aprovechó su oportunidad al máximo durante la goleada 5-0 frente a Uzbekistán en la fecha pasada.

El XI de Portugal vs. Colombia, sin Bernardo Silva (Selección Portugal).

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Mientras tanto, Bernardo deberá aguardar su oportunidad junto a los relevos. El banquillo portugués tiene muchísima competencia interna, con jugadores como Francisco Conceição y Rafael Leão listos para saltar al campo en el segundo tiempo frente a cualquier necesidad del equipo.