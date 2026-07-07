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Por qué no juega Johan Manzambi en Suiza vs. Colombia por los octavos del Mundial 2026

La gran figura de Suiza en esta Copa del Mundo 2026 se queda afuera del partido definitorio por los octavos ante Colombia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El 9 se pierde el juego ante Colombia.
© Getty ImagesEl 9 se pierde el juego ante Colombia.

Este martes, en el último partido de los octavos de final del Mundial 2026, Suiza y Colombia se ven las caras en el BC Place de Vancouver por un lugar entre los mejores ocho del certamen. El ganador irá contra Argentina, que eliminó a Egipto por 3-2.

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Para este juego tan importante para Suiza, el entrenador Murat Yakin no contará con la máximas figura que tenía La Nati en la actual Copa del Mundo. Johan Manzambi, de grandes actuaciones, se pierde el duelo ante los Cafeteros por una lesión.

Qué le pasó a Johan Manzambi

Según trascendió en las últimas horas, Manzambi se lesionó en el último entrenamiento previo al juego de octavos de final. Tuvo una lesión en la rodilla que lo dejó fuera del banco de suplentes, por lo que ni siquiera está entre los convocados.

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Por este motivo, Yakin no tuvo alternativa y se quedó sin una de sus mejores opciones en el mediocampo. De igual manera, el cuerpo médico de la Nati descartó una lesión de gravedad por parte del futbolista que pertenece al Friburgo de la Bundesliga.

Manzambi no será intervenido y trabajará con el fisioterapeuta para tratar esta lesión mínima en la rodilla, según adelantó Sky Sports. Se perdería también un posible duelo de cuartos de final contra Argentina, si es que los suizos terminan avanzando.

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¿Quién reemplaza a Johan Manzambi en Suiza vs. Colombia?

En su lugar, el entrenador suizo optó por Ardon Jashari, futbolista que se desempeña en la Serie A con el Milan y que apenas había sumado un minuto en la primera jornada contra Qatar, en el empate por 1-1.

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