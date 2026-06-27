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Panamá vs. Inglaterra EN VIVO: alineaciones confirmadas y Carrasquilla al banco – Minuto a minuto del Mundial 2026

Seguí el minuto a minuto de lo que puede ser el último partido de Thomas Christiansen como DT de Panamá. Los Canaleros van contra Inglaterra.

¡Alineación confirmada de Inglaterra!

Así saldrá Inglaterra: Pickford, Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Bellingham, Rogers, Saka, Rashford y Kane.

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¡Alineación confirmada de Panamá!

Este será el once de Panamá: Mosquera, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez, Harvey, Barcenas, Martinez, Jose Rodriguez y Tomas Rodriguez.

Posibles alineaciones de ambos equipos

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Christian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Trevoh Chalobah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

¿Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs Panamá?

La cobertura del partido entre Inglaterra y Panamá por el Mundial 2026 estará disponible en Perú y Sudamérica tanto por TV como por streaming. El encuentro se podrá ver en DirecTV, mientras que en digital estará accesible a través de DGO y Paramount+, desde cualquier dispositivo y en tiempo real.

¿A qué hora juega Inglaterra vs Panamá?

Quienes quieran seguir el encuentro en Perú, Colombia y Ecuador podrán hacerlo desde las 16:00 horas. En Chile, Bolivia y Venezuela el inicio está programado para las 17:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay el balón comenzará a rodar a las 18:00 horas. De esta manera, los hinchas de gran parte de Sudamérica y el Caribe podrán vivir el partido en directo.

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¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Inglaterra y Panamá!

Buen día, gracias por seguir esta cobertura. Panamá intentará cerrar su participación con una actuación digna, mientras que Inglaterra buscará asegurar el primer lugar del Grupo L en un duelo que promete ser muy atractivo.

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Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los Canaleros buscarán su primer punto en una Copa del Mundo.
© Getty ImagesLos Canaleros buscarán su primer punto en una Copa del Mundo.

La Selección de Panamá cierra este sábado 27 de junio su segunda participación en una Copa del Mundo. El gran objetivo, antes de despedirse, es marcarle a Inglaterra para no proclamarse como la única selección del Mundial con cero goles a favor.

Además, la otra gran meta que tiene Panamá en este Mundial 2026 es obtener al menos un punto que signifique el primero de su historia. En Rusia 2018, los Canaleros perdieron los tres encuentros. En esta edición, cayeron ante Ghana y Croacia.

En lo que podría ser también el último partido de Thomas Christiansen como DT del seleccionado canalero, Panamá se verá las caras contra Inglaterra en el New Jersey/New York Stadium. El encuentro comenzará a las 4:00 p.m. de Panamá (3:00 de Centroamérica).

En pleno Mundial 2026: confirman si Thomas Christiansen seguirá siendo el DT de Panamá tras el partido con Inglaterra

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En pleno Mundial 2026: confirman si Thomas Christiansen seguirá siendo el DT de Panamá tras el partido con Inglaterra

¿Por dónde ver en Centroamérica el último partido de Panamá contra Inglaterra?

  • Panamá: RPC, TVN, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX.
  • Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
  • Guatemala: Televisiete, Chapín TV, Tigo Sports y ViX.
  • Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
  • El Salvador: Tigo Sports y ViX.
  • Nicaragua: ViX, Tigo Sports y FOX.

Posibles alineaciones de Panamá e Inglaterra

Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Christian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Trevoh Chalobah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

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