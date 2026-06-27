Panamá vs. Inglaterra EN VIVO: alineaciones confirmadas y Carrasquilla al banco – Minuto a minuto del Mundial 2026

La Selección de Panamá cierra este sábado 27 de junio su segunda participación en una Copa del Mundo. El gran objetivo, antes de despedirse, es marcarle a Inglaterra para no proclamarse como la única selección del Mundial con cero goles a favor.
Además, la otra gran meta que tiene Panamá en este Mundial 2026 es obtener al menos un punto que signifique el primero de su historia. En Rusia 2018, los Canaleros perdieron los tres encuentros. En esta edición, cayeron ante Ghana y Croacia.
En lo que podría ser también el último partido de Thomas Christiansen como DT del seleccionado canalero, Panamá se verá las caras contra Inglaterra en el New Jersey/New York Stadium. El encuentro comenzará a las 4:00 p.m. de Panamá (3:00 de Centroamérica).
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¿Por dónde ver en Centroamérica el último partido de Panamá contra Inglaterra?
- Panamá: RPC, TVN, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports, ViX, Telemetro y FOX.
- Costa Rica: Teletica, Teletica Radio 91.5, TDMAX, ViX y FOX.
- Guatemala: Televisiete, Chapín TV, Tigo Sports y ViX.
- Honduras: Canal 5 Televicentro, DVTC+, Tigo Sports, ViX y FOX.
- El Salvador: Tigo Sports y ViX.
- Nicaragua: ViX, Tigo Sports y FOX.
Posibles alineaciones de Panamá e Inglaterra
Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Christian Martínez, Carlos Harvey, Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez; y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Jordan Pickford; Trevoh Chalobah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O´Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.