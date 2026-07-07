¿Quién es Gregor Kobel, el heredero de Yann Sommer en el arco de Suiza en el Mundial 2026? Dónde juega, edad y carrera

Gregor Kobel tomó el lugar que durante años perteneció a Yann Sommer en la Selección Suiza. El arquero del Borussia Dortmund llega al Mundial 2026 como una de las figuras más importantes del equipo de Murat Yakin.

La Selección Suiza atraviesa una nueva etapa bajo los tres palos. Después de más de una década con Yann Sommer como rostro indiscutido del arco, el puesto quedó en manos de Gregor Kobel, un guardameta presente consolidado en la Bundesliga.

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Kobel, de 28 años, nació el 6 de diciembre de 1997 en Zúrich, Suiza. Mide entre 1,96 metros, pesa 88 kilos y es el arquero titular del Borussia Dortmund, club al que llegó en 2021.

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El heredero de Yann Sommer

Durante años, hablar del arco de Suiza era hablar de Yann Sommer. El ex arquero de Inter de Milán, Bayern Múnich y Borussia Mönchengladbach fue titular en los últimos grandes torneos que disputó la selección helvética. Sin embargo, después de la Eurocopa 2024, decidió retirarse del fútbol internacional tras 94 partidos.

Ese retiro abrió definitivamente la puerta para Kobel. El arquero del Dortmund ya venía empujando desde atrás, pero convivía con la figura enorme de Sommer. En el Mundial 2026, la transición ya está hecha: Suiza dejó atrás a su viejo número uno y puso el arco en manos de un portero de otra generación.

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La carrera de Gregor Kobel

Kobel se formó en el fútbol suizo, con pasos juveniles por Zúrich y Grasshoppers, antes de dar el salto a Alemania. Allí primero pasó por Hoffenheim, luego tuvo una cesión en Augsburg y más tarde encontró continuidad en Stuttgart, donde empezó a consolidarse.

Kobel está mostrando un nivel alto en el arco de Suiza (Getty Images).

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Su crecimiento en Stuttgart le abrió la puerta grande: en 2021 fichó por el Borussia Dortmund. En el BVB terminó de instalarse en la élite, no solo como titular, sino también como uno de los arqueros más importantes del fútbol alemán.

Cómo juega Kobel

Kobel es un arquero moderno, pero con rasgos clásicos muy marcados. Tiene una contextura imponente, ocupa mucho espacio en el área y suele hacerse fuerte en el mano a mano.

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Su altura le permite dominar mejor los centros y achicar con autoridad, algo clave para una selección como Suiza, que muchas veces construye sus partidos desde el orden defensivo.