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Mundial 2026

El primer mensaje de la FIFA tras la eliminación de Colombia ante Suiza en los octavos del Mundial 2026

Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Suiza en una dramática definición por penales. El equipo de Néstor Lorenzo luchó hasta el final, pero se despidió en una noche cargada de tensión.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Colombia se quedó en el camino de la forma más dolorosa.
© Getty.Colombia se quedó en el camino de la forma más dolorosa.

Colombia quedó afuera del Mundial 2026 de la forma más cruel. Después de un partido intenso y cada vez más pesado con el paso de los minutos, la selección cafetera no pudo quebrar a Suiza en el tiempo regular ni en el alargue, y terminó despidiéndose en una definición por penales que golpeó de lleno a todo el país.

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El equipo de Néstor Lorenzo tuvo varios momentos para inclinar la historia a su favor, pero se encontró con un rival ordenado, paciente y preparado para llevar el partido hasta el límite. Suiza resistió los avances sudamericanos, enfrió los pasajes más calientes del encuentro y terminó encontrando el camino hacia los cuartos de final, donde la espera la Argentina de Lionel Messi.

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Los errores desde los doce pasos marcaron la diferencia y dejaron una imagen que lo dice todo: jugadores colombianos derrumbados sobre el campo y Suiza celebrando una clasificación enorme.

Colombio lo dio todo, pero no pudo doblegar la resistencia helvética (Getty Images).

Colombio lo dio todo, pero no pudo doblegar la resistencia helvética (Getty Images).

El primer mensaje de la FIFA tras la eliminación de Colombia

En medio de la tristeza cafetera y de la euforia helvética, la FIFA publicó su primer mensaje tras la definición por penales que sentenció la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.

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“Suiza gana en penales para asegurar un lugar en los cuartos de final!”, fue la contundente frase con la que el ente rector del fútbol internacional anunció la despedida del equipo de Luis Díaz de la Copa del Mundo.

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