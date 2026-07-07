Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Suiza en una dramática definición por penales. El equipo de Néstor Lorenzo luchó hasta el final, pero se despidió en una noche cargada de tensión.

Colombia quedó afuera del Mundial 2026 de la forma más cruel. Después de un partido intenso y cada vez más pesado con el paso de los minutos, la selección cafetera no pudo quebrar a Suiza en el tiempo regular ni en el alargue, y terminó despidiéndose en una definición por penales que golpeó de lleno a todo el país.

Publicidad

El equipo de Néstor Lorenzo tuvo varios momentos para inclinar la historia a su favor, pero se encontró con un rival ordenado, paciente y preparado para llevar el partido hasta el límite. Suiza resistió los avances sudamericanos, enfrió los pasajes más calientes del encuentro y terminó encontrando el camino hacia los cuartos de final, donde la espera la Argentina de Lionel Messi.

ver también Suiza 0-0 Colombia, penales EN VIVO: gol de Rubén Vargas y pasaron los suizos – minuto a minuto de los 8vos de final del Mundial 2026

Los errores desde los doce pasos marcaron la diferencia y dejaron una imagen que lo dice todo: jugadores colombianos derrumbados sobre el campo y Suiza celebrando una clasificación enorme.

Colombio lo dio todo, pero no pudo doblegar la resistencia helvética (Getty Images).

El primer mensaje de la FIFA tras la eliminación de Colombia

En medio de la tristeza cafetera y de la euforia helvética, la FIFA publicó su primer mensaje tras la definición por penales que sentenció la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.

Publicidad

“Suiza gana en penales para asegurar un lugar en los cuartos de final!”, fue la contundente frase con la que el ente rector del fútbol internacional anunció la despedida del equipo de Luis Díaz de la Copa del Mundo.

ver también Cómo quedó el cuadro completo de cuartos de final del Mundial 2026: cruces, sedes, días y horarios

Tweet placeholder

Publicidad

Así quedó la llave de cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos

El ganador juega semifinal contra el ganador de España vs. Bélgica.

España vs. Bélgica

El ganador juega semifinal contra el ganador de Francia vs. Marruecos.

Noruega vs. Inglaterra

El ganador juega semifinal contra el ganador de Argentina vs. Suiza.

Argentina vs. Suiza

El ganador juega semifinal contra el ganador de Noruega vs. Inglaterra.