Hugo Lloris y Olivier Giroud son dos campeones del mundo en Rusia 2018 que quedaron fuera del nuevo ciclo de Francia por el mismo motivo.

Francia debuta este martes 16 de junio en el Mundial 2026 ante Senegal, en la apertura del Grupo I. El partido se juega en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, recinto que la FIFA decidió renombrar como New York New Jersey Stadium para la Copa del Mundo.

En la antesala de este choque entre galos y leones, varios hinchas que recuerdan al equipo campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022 pueden preguntarse por qué Hugo Lloris y Olivier Giroud ya no aparecen en la lista de Didier Deschamps.

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Lloris, el capitán que cerró su etapa después de Qatar

Hugo Lloris se retiró de la selección francesa el 9 de enero de 2023, apenas unas semanas después de la final perdida ante Argentina en Qatar 2022. Tenía 36 años cuando anunció su salida y lo hizo como el jugador con más presencias en la historia de Francia: 145 partidos internacionales. Fue capitán durante más de una década, levantó la Copa del Mundo de 2018 y también disputó la final de 2022.

Hugo Lloris defendió el arco de Francia durante una época dorada (Getty Images).

Desde entonces, el arco de Francia quedó en manos de Mike Maignan y Deschamps empezó a trabajar con otros nombres para la posición. Lloris, hoy con 39 años, sigue activo a nivel clubes: juega en Los Angeles FC, que en diciembre de 2025 anunció una extensión de contrato hasta 2026, con opción para 2027.

Giroud, el goleador histórico que dejó lugar al recambio

Olivier Giroud tampoco está en el Mundial 2026 porque, al igual que Lloris, ya había cerrado su ciclo con Les Bleus. El delantero anunció antes de la Eurocopa 2024 que ese torneo sería su despedida de la selección y jugó su último partido en la semifinal ante España, el 9 de julio de 2024. Se fue como máximo goleador histórico de Francia, con 57 tantos en 137 partidos.

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Ningún francés anotó más goles que Giroud con el uniforme de la selección (Getty Images).

Giroud también fue campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022. En el Mundial de 2022 tuvo un papel importante: marcó cuatro goles y superó a Thierry Henry como máximo artillero histórico de la selección francesa. Para 2026, Deschamps ya construyó el ataque con otros nombres, entre ellos Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Marcus Thuram y el resto del recambio ofensivo.

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A nivel clubes, Giroud también continúa jugando. Tiene 39 años y, después de pasar por Los Angeles FC, regresó a Francia para incorporarse a Lille en 2025, club que extendió su contrato hasta 2027 tras una temporada en la que el equipo consiguió clasificación a la Champions League.

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En síntesis

Lloris se retiró de Francia en enero de 2023.

Giroud cerró su etapa internacional después de la Euro 2024.

Los dos siguen activos a nivel clubes: Lloris en LAFC y Giroud en Lille.