¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones para el debut de Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026

En el NRG Stadium de Houston, debuta el seleccionado de Cristiano Ronaldo frente a los congoleños, que vuelven a jugar una Copa del Mundo.

Este miércoles 17 de junio se cierra la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En el primer turno, abrirán la jornada Portugal y República Democrática del Congo en Houston desde las 11:00 am. de Centroamérica y 12:00 pm. de Panamá.

Por el Grupo K, el que también integran Colombia y Uzbekistán, los lusitanos buscarán continuar con la racha positiva de triunfos. Suman cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Cristiano Ronaldo, por su parte, no querrá quedarse atrás después del triplete de Lionel Messi en el 3-0 de Argentina ante Argelia.

Enfrente, Portugal tendrá a un seleccionado con ganas de hacer historia como lo hicieron en marzo. Los congoleños se clasificaron en el repechaje internacional tras vencer a Jamaica por 1-0. Este boleto significó su regreso a la Copa del Mundo 52 años después de haber estado en Alemania 1974 cuando el país era conocido como Zaire.

ver también En qué estadio juega Portugal vs. RD Congo: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

A la espera de la confirmación oficial de cada seleccionado en cuanto a las alineaciones, se han filtrado los nombres que podrían jugar desde el arranque en el NRG Stadium. CR7 iría de titular para jugar su sexta Copa del Mundo.

Alineación de Portugal

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Renato Veiga, Tomás Araújo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

ver también Portugal vs. RD Congo EN VIVO: minuto a minuto del inicio del Grupo K en el Mundial 2026

Alineación de República Democrática del Congo

Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku; Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa y Cedric Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Publicidad

Publicidad

En resumen