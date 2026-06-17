¿Por qué no juega Joao Félix en el Portugal vs. RD Congo por el Mundial 2026?

El 11 de Portugal no fue elegido por Roberto Martínez para el debut en el Mundial 2026.

Portugal espera por su debut en la Copa del Mundo 2026. Los lusitanos se medirán frente a la República Democrática del Congo en el primer partido de la fase por el Grupo K. Los africanos vuelven a jugar un Mundial después de su participación en Alemania 1974.

El seleccionado portugués ya dio a conocer la formación inicial que eligió Roberto Martínez para este encuentro. El entrenador español ubicó a sus máximas figuras entre los titulares, pero no alineó a Joao Félix.

El delantero del Al-Nassr y compañero de Cristiano Ronaldo espera por un lugar en el banco de suplentes. El ex Atlético de Madrid no irá de titular en este debut de Portugal, al igual que Rafael Leao, figura del AC Milan.

ver también ¿Por qué no juega Rúben Dias en el debut de Portugal vs. RD Congo en el Mundial 2026?

Joao Félix había sido titular en el amistoso de preparación contra Chile, pero en el último ante Nigeria fue suplente e ingresó en la segunda parte. Su lugar en el campo fue adjudicado para Pedro Neto, delantero del Chelsea que jugará por el costado izquierdo.

El 11 de Portugal ante Congo.

En el centro de la ofensiva estará Cristiano Ronaldo. Detrás se ubica como un mediapunta Bruno Fernandes y sobre el sector derecho jugará Bernardo Silva. En caso de ingresar en la segunda parte, Joao Félix jugaría en la posición de Neto.

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Todos los jugadores de Portugal que serán suplentes en el debut contra RD Congo

Porteros: Rui Silva y José Sá.

Defensores: Nelson Semedo, Diogo Dalot, Goncalo Inacio y Matheus Nunes.

Mediocampistas: Ruben Neves, Francisco Trincão y Samú Costa.

Delanteros: Rafael Leão, Gonçalo Ramos, Goncalo Guedes, João Félix y Francisco Conceição.